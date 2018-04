L' attentato all' ex spia russa | i molti dubbi del Mossad

"Terroristi nascosti tra i migranti - il rischio attentato è altissimo". L'allarme di Minniti : "Se un anno fa mi aveste chiesto se è possibile che i foreign fighters si mischino coi flussi dei migranti avrei risposto no, perché un anno fa questi gruppi sarebbero stati degli assetti nobili di Is e tu un assetto nobile non lo mandi in Europa con i rischi dei flussi migratori. Dal momento che la fuga è individuale, viene lecito pensare che la via migliore sia quella di una rotta già aperta, quella dei trafficanti ...

Terrorismo - la rete di Amri progettava un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma : La cellula di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino e ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) nel 2016, progettava, secondo La Repubblica, un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma. La rete, smantellata dalla polizia, era formata soprattutto da tunisini e operava in provincia di Latina. Scoperto un doppio livello: un primo di estremisti e un secondo di procacciatori di documenti falsi.

Malala ritorna in Pakistan dopo 6 anni dall'attentato talebano - : L'attivista, premio Nobel per la pace, è tornata per quattro giorni nel suo Paese. È la prima volta da quando nel 2012 è stata vittima di un attentato dei talebani: le hanno sparato alla testa mentre ...

Malala torna in Pakistan a 6 anni dall’attentato : ROMA – Più forte della paura. Malala Yousafzai ha realizzato il suo sogno e dopo 6 anni è tornata in Pakistan. Atterrata questa mattina all’aeroporto di Islamabad, l’attivista premio Nobel per la Pace rivede il suo Paese natale dopo averlo lasciato in fin di vita. Nel 2012, a soli 14 anni, Malala è stata vittima […]

Terrorismo - blitz contro jihadisti legati all'attentatore di Berlino Anis Amri : 5 arresti e perquisizioni a Latina e in altre città : E' in corso un'ampia operazione antiTerrorismo, condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri, l'attentatore della strage di Berlino avvenuta nel ...

Malala ritorna nella sua patria : visita blindata in Pakistan a sei anni dall'attentato : Ora studia economia, filosofia e scienze politiche all'Università di Birmingham. In patria è ancora minacciata dai circoli islamici radicali contrari all'emancipazione delle donne. Ma la giovane ...

Martinsicuro - torna in carcere il responsabile dell'attentato alla sede di Casa Pound di Firenze : Martinsicuro " torna in carcere Pierloreto Fallanca, uno dei principali indagati per l'attentato alla sede del movimento di estrema destra Casa Pound di Firenze della notte di capodanno del 2017, in ...

C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

Trovato il testamento dell’attentatore di Carcassonne - ci sono allusioni all’Isis : Durante una perquisizione nell’abitazione dell’attentatore di Carcassonne (che ha ucciso 4 persone e ne ha ferite una quindicina) e Trebes, Radouane Lakdim, sono stati trovati degli «appunti che alludono allo Stato islamico e fanno pensare a un testamento». Lo ha fatto sapere una fonte giudiziaria, aggiungendo che sono stati trovati anche «supporti...