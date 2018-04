L' Aquila A 9 anni dal sisma | 600 cantieri aperti e oltre duemila persone che vivono

Droga - alcol e azzardo : 700 pazienti in cura alla Asl dell'Aquila - il picco più alto ultimi 9 anni.. : L'Aquila - 94 persone in più, rispetto all’anno precedente, sono state prese in carico nel 2017 dal SerD della Asl di L’Aquila per dipendenza da Droga, alcol e gioco d’azzardo. Un incremento di pazienti che è il più alto degli ultimi nove anni e che dà la misura della portata di un disagio sempre più diffuso. Nel 2017 (così come in anni precedenti) la voce che incide di più, in termini numerici, è ...