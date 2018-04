L' analisi Il Papa ai carcerati | Io sono un peccatore come voi La battaglia

notizie.tiscali

: RT @Doria_Massi: Meno BUONISMO accogliente e meno prediche alla #BERGOGLIO, Papa #Ratzinger, in questi momenti ci manca la tua capacità di… - arcobalenietnei : RT @Doria_Massi: Meno BUONISMO accogliente e meno prediche alla #BERGOGLIO, Papa #Ratzinger, in questi momenti ci manca la tua capacità di… - Doria_Massi : Meno BUONISMO accogliente e meno prediche alla #BERGOGLIO, Papa #Ratzinger, in questi momenti ci manca la tua capac… - gianlucasberna : RT @SkyTG24: Incrociando le moderne analisi geofisiche del sottosuolo con gli indizi celati nelle fonti storiche, a #Viterbo potrebbe esser… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) E' una prospettiva interessante per rigenerare la politica e l'economia partendo dai piccoli passi ma necessari per la riuscita del progetto. Si ripensi per un istante alla visita di Francesco ai ...