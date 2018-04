L' addio a Luigi De Filippo | l' affetto di amici e colleghi alla camera ardenti al teatro

spettacoliecultura.ilmessaggero

: Addio a Luigi De Filippo, ultimo erede della dinastia che ha fatto la storia del teatro italiano - TgLa7 : Addio a Luigi De Filippo, ultimo erede della dinastia che ha fatto la storia del teatro italiano - tg2rai : Addio a Luigi De Filippo, regista e attore, figlio di Peppino. Aveva 87 anni. - AnnalisaChirico : I grillini han perso la verginità, ammesso che l’abbiano mai avuta. La presidente Alberti Casellati è berlusconiana… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo Natale in casa Cupiello. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del ...