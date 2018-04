Labirinto della Masone | al via il 7 aprile le ' Autorevoli cene'

Ambiente : quattro giorni per la salute del pianeta nel Labirinto della Masone : L’Emilia-Romagna in difesa dell’Ambiente e della salute del pianeta, per un uso efficiente delle risorse naturali – acqua su tutte – e la lotta ai cambiamenti climatici. Un impegno ribadito nel labirinto della Masone di Fontanellato, in provincia di Parma. Idea nata da Franco Maria Ricci, prevede dal 21 al 24 marzo il summit internazionale ‘labirinto d’acque 2018’, sotto l’Alto patronato del ...