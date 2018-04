La trattativa per il nuovo governo muove i primi passi

trattativa Comunali : una nota dell'Amministrazione dopo la firma definitiva dell'accordo economico per il 2018 : ... per ricercare un voto in più, mettere a rischio i soldi dei propri iscritti e dei lavoratori? Invece che fare politica, bisognerebbe essere più coerenti con la missione di migliorare le condizioni, ...

Camera - al via la votazione per vicepresidenti e questori. M5s vota solo suoi candidati. E Pd : “Nessuna trattativa” : Al via nell’Aula della Camera la votazione per l’Ufficio di presidenza di Montecitorio. La votazione, segreta e per schede, serve ad eleggere quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari di presidenza. L’intera operazione, compreso lo spoglio delle schede, dovrebbe durare tra le sei e le sette ore. Si vota con il meccanismo del cosiddetto “voto limitato”, volto a favorire l’accordo con le opposizioni per aumentare la ...

La società cinese Nou Capital in trattativa per il 4% delle figurine Panini. Obiettivo portare il made in Italy in Asia : "Ce l'ho", "mi manca", "è un doppione". Frasi che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani e che presto potrebbero essere pronunciate da milioni di cinesi. Il Messaggero, in un articolo a firma di Rosario Dimito e Leonardo Jattarelli, rivela che la società cinese Nuo Capital starebbe per intavolare una trattativa per rilevare il 4% delle figurine Panini. Che, sia chiaro, non perderà ...

Sky in trattativa con Open Fiber per approdare sulla banda ultra-larga : Trattative avanzate con Open Fiber per lanciare la versione internet del decoder Q di Sky e rendere visibile in streaming l'intera offerta oggi trasmessa solo via satellite. L'articolo Sky in trattativa con Open Fiber per approdare sulla banda ultra-larga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rybolovlev smentisce : «Nessuna trattativa per l’acquisto del Milan» : Il Monaco ha voluto smentire la possibilità che l'attuale patron dei monegaschi sia in trattativa per acquistare il Milan L'articolo Rybolovlev smentisce: «Nessuna trattativa per l’acquisto del Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

trattativa - il legale di Dell’Utri invoca il ne bis in idem : “Ex senatore già processato per questi fatti”. E attacca i pentiti : invoca il ne bis in idem, il principio che vieta di essere processati due volte per lo stesso fatto in presenza di una sentenza definitiva, e attacca i collaboratori di giustizia. Sono i punti fondamentali dell’arringa dell’avvocato Giuseppe Di Peri, legale di Marcello Dell’Utri, al processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Per il fondatore di Forza Italia la procura di Palermo ha chiesto una pena pari a 12 ...

M5s-Lega - trattativa per le Camere : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento dovrà eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Contatti tra M5s e Lega -

trattativa avanti piano per i nomi delle presidenze delle Camere : Salvini nega contrasti con FI, ma i forzisti sono irritati per un possibile patto Lega- Cinquestelle. 'Se Salvini farà il premier, dice Brunetta, una presidenza tocca a noi. Di Maio conferma che la ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze : Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze Concluso l’incontro a Palazzo Grazioli tra i tre leader del Centrodestra. Nella riunione Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno confermato la leadership del segretario della Lega: sarà lui che avvierà i negoziati con M5s e Pd per le presidenze di Camera e Senato. Al […] L'articolo Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle ...