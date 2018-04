La Stazione Spaziale cinese è precipitata nell’Oceano Pacifico | l’impatto alle 02 | 16 ora

Stazione Spaziale rientrata sul Pacifico : ANSA, - ROMA, 2 APR - La Stazione spaziale cinese Tiangong 1 è rientrata sull'oceano Pacifico. Lo rende noto il Joint Force Space Component Command , Jfscc, del Comando strategico degli Stati Uniti. ...

La Stazione Spaziale cinese distrutta nell’impatto con l’atmosfera : frammenti nel Pacifico del Sud : Tiangong-1 si è quasi completamente incendiata alle 2.16 (ora italiana) in un’area sopra l’oceano: i rottami finiti in acqua dopo circa 40 minuti. La notizia delle autorità cinesi e Usa. Finisce la missione del satellite che era fuori controllo da tempo dal 2016

Stazione Spaziale cinese : l’impatto è avvenuto nell’Oceano Pacifico : Il processo di decadimento naturale della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 è giunta al suo epilogo, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre e infine impattando nell’Oceano Pacifico alle ore 00.16 UTC (02.16 ora italiana). Il comitato tecnico scientifico, riunito in seduta permanente presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, sulla base degli ultimi dati forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha escluso la ...

Dallo spot del Buondì alle buche di Roma - l ironia social sulla Stazione Spaziale cinese : Ma è sulla politica che l'arrivo di Tiangong-1 ha fatto breccia. 'Ha detto Salvini che la stazione spaziale cinese bisogna aiutarla nello spazio suo', cinguetta il Reverendo. 'Dove sperano cada la ...

Stazione Spaziale cinese - Italia esclusa da zona a rischio : L'Italia è esclusa dalla zona a rischio per il rientro della Stazione spaziale cinese. Lo ha reso noto Tommaso Sgobba, direttore della Iaas , International Association for The Advancement of Space ...

Stazione Spaziale cinese rientrata nel Pacifico - 'salva' l'Italia : Il suo nome significa "Palazzo celeste" e la sua storia è stata seguita da telescopi e radar di almeno 12 agenzie spaziali e centri di ricerca di tutto il mondo. Per giorni questo veicolo spaziale ...

Stazione Spaziale cinese - Italia esclusa dalla zona a rischio : Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio, compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord. Le zone escluse - La zona del rientro potrà ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 è finita nell'oceano Pacifico alle 2 - 16 : nessun danno segnalato : Dopo le iniziali paure per l'Italia, già qualche ora prima del rientro della Stazione spaziale nell'atmosfera era stata esclusa dagli esperti la possibilità che questa arrivasse sul nostro Paese

