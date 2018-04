La stazione spaziale cinese è finita nell’Oceano Pacifico

stazione spaziale cinese rientrata sul Pacifico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tiangong-1 - la stazione spaziale cinese si è schiantata stanotte nel Pacifico : Alle 2,16 ora italiana la stazione spaziale cinese Tiangong-1 è entrata in contatto con l’atmosfera terrestre e si è incendiata, prima che i frammenti finissero il loro viaggio nelle acque dell’Oceano Pacifico . Il laboratorio spaziale di Pechino per «la maggior parte» è andato distrutto, ha fatto sa

I resti della stazione spaziale cinese sono finiti nell’Oceano Pacifico : Il rientro della Tiangong-1 è andato come previsto, insomma: il grosso della struttura si era disintegrato attraversando l'atmosfera The post I resti della stazione spaziale cinese sono finiti nell’Oceano Pacifico appeared first on Il Post.