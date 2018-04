agi

: La reazione di Pechino ai dazi di Trump è arrivata, ma per ora è moderata - infoiteconomia : La reazione di Pechino ai dazi di Trump è arrivata, ma per ora è moderata - ilpopulista_it : QUANTIFICATI IN TRE MILIARDI DI DOLLARI Il governo di Pechino potrebbe reagire prendendo di mira attività americane… - Agi_China : (AGI) - Pechino, 29 mar. - La Cina avverte gli Stati Uniti di non aprire il “vaso di Pandora” sul commercio con Pec… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) 'Per ora,evita di colpire settori più 'sensibili' per l'economia Usa, come la soia , il Pese ne importa 14 miliardi di dollari dalle fattorie americane, e i Boeing, in quella che può ancora ...