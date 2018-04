La Pasqua amara di una mamma | rubati gli ovetti portati sulla tomba della figlia

Blastingnews

(Di lunedì 2 aprile 2018) Una toccante storia diha per protagoniste unae unache non c'è più. In queste ore l'amarezza e l'indignazione per un duplice furto su unahanno accentuato le sofferenze di una famiglia, anche se la piccola comunità in cui vive ha risposto subito con sincero affetto e tanta solidarietà. Come si sa, l'uovo è simbolo per eccellenzafestivitàle, segnoresurrezione di Cristo dal sepolcro, emblema di speranza e di nuova vita. Per questo Pietrina Paladino aveva portatodi cioccolato sul loculoDorotea Di Sia, morta nel 2014 a 25 anni in un incidente stradale. Un modo per continuare una tradizione familiare, un rito prezioso celebrato da unaper sentire suavicina, oltre la morte, e per rendere sostenibile un'assenza ancora più lacerante in questi giorni di festa. Purtroppo però ignoti hanno rubato per due volte i ...