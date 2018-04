huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: «La muraglia cinese si vede dalla Luna». Una delle fake news più celebri di sempre - lucavernetti : RT @HuffPostItalia: «La muraglia cinese si vede dalla Luna». Una delle fake news più celebri di sempre - HuffPostItalia : «La muraglia cinese si vede dalla Luna». Una delle fake news più celebri di sempre -

(Di lunedì 2 aprile 2018) E' unapiùdi. «Laè l'unica opera dell'uomo che si». Ma in questo caso Facebook non c'entra: a metterci lo zampino è stata la fantasia di un archeologo inglese, William Stukeley. A metà Settecento scrisse che date le imponenti dimensioni di questa fortificazione sarebbe stato possibile scorgerla sin: una tesi credibile per l'epoca ma piuttosto stramba per chi ha visto l'uomo andare nello spazio.Eppure la qualità spaziale dellacontinua a essere una credenza diffusa, tanto da dover essere spesso smentita pure dalle agenzie che si occupano di turismo in Cina. Basterebbe però paragonare la dimensione dei continenti, così piccini quando sono fotografati dall'astronauta di turno, con la stazza della fortificazione. La sua altezza media ...