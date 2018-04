La morte di Roland Barthes è un giallo Semiologico

ilgiornale



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 2 aprile 2018) I francesi sanno bene di che cosa parlano quando parlano di "épater la bourgeoisie". Cioè letteralmente di "stupire la borghesia" o, più volgarmente, dialetticamente, sociologicamente e soprattutto politicamente, di "prendere per i fondelli". Ma non sono stati i primi a eccellere in questa specialità. Furono gli antichi Greci a istituire addirittura scuole di formazione, anzi autentiche università dedicate al menare il can (borghese o proletario o aristocratico) per l'aia glissando, cambiando discorso per modellare a proprio piacimento il dialogo fatto di logos e piegarlo ai propri scopi, facendosi dare, alla fine, persino ragione dalle loro vittime. Erano i Sofisti, antagonisti preferiti da quella vecchia lenza di Socrate, come ci ha raccontato Platone, il suo formidabile ufficio stampa.Ma se, partiti dalla Francia dei Baudelaire e dei Rimbaud, e transitati per la Grecia dei Protagora ...