La metamorfosi di Hamas fa paura a Israele

(Di lunedì 2 aprile 2018) Inil ruolo più impegnativo e delicato nel giornalismo è quello dell'analista militare. Sono i loro gli articoli più letti in un Paese che dalla sua nascita, quasi settant'anni fa, con la guerra e il terrorismo ha imparato a dover fare i conti. Degli analisti militari, Amos Harel, firma di Haaretz è uno dei più affermati, con entrature che contano sia ai vertici delle Idf (le Forze di difesa israeliane) che nei vari segmenti dell'intelligence dello Stato ebraico. Per questo va ascoltato con grande attenzione quando spiega la "di". Sintetizzabile così: la rivolta popolare non violenta paga di più dei tunnel e dei missili. In termini mediatici, di impatto sull'opinione pubblica internazionale e nelle ricadute su. "Sembra che, i cui attivisti sono stati coinvolti nell'organizzazione delle dimostrazioni ...