La Cina risponde a Trump | dazi su 128 prodotti americani

La Cina risponde a Trump : dazi su 128 prodotti USA : Come conseguenza del protezionismo voluto fortemente da Donald Trump su acciaio e alluminio, la Cina ha deciso di imporre dazi doganali su ben 128 prodotti di provenienza americana. Sono inclusi frutta e carne di maiale, per un giro di affari di circa 3 miliardi di dollari. La decisione è stata annunciata con una nota del Ministero del Commercio, tramite la quale la Cina invita gli USA a “a revocare le misure protettive che violano le regole ...

La Cina risponde al protezionismo e impone dazi su 128 prodotti Usa fra cui carne di maiale e frutta : La Cina annuncia l’operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla «mossa protezionistica» decisa dal presidente Donald Trump su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington «a revocare ...

Dazi - la Cina risponde alla mossa di Trump : tassati 128 prodotti statunitensi. Aliquote anche su carne - frutta e vino : Nuove tariffe su carne e frutta. Non si fa attendere la risposta di Pechino alla politica di Donald Trump su acciaio e alluminio. La Cina ha annunciato l’operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari. Una risposta alla “mossa protezionistica” decisa dal presidente Trump, spiega una nota del ministero del Commercio. Le autorità cinesi ...

La Cina risponde a Donald Trump : dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Donald Trump su su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a "riportare i rapporti bilaterali ...

Dazi su 128 prodotti americani. Così la Cina risponde a Trump : Sono 128 i prodotti statunitensi su cui da oggi dovranno essere applicati nuovi Dazi per poter entrare in Cina. Un ventaglio di prodotti che spazia dalla frutta alla carne di maiale e che ha un valore commerciale di circa 3 miliardi di dollari, ma che ora deve fare i conti con la risposta di Pechino ai Dazi su acciaio e alluminio imposti da Washington.Dopo settimane di avvisaglie e dopo la decisione presa dall'amministrazione Trump, che dai ...

