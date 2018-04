Juventus - situazione Mandzukic - Bernardeschi e Alex Sandro : i dettagli : Questo pomeriggio, la Juve si è data appuntamento entro sui campi di Vinovo per curare i dettagli in vista della partita contro il Real Madrid. Per i bianconeri sono arrivate ottime notizie visto che Massimiliano Allegri ha a disposizione tutta la rosa al gran completo. Infatti, nell'allenamento di oggi la Juventus ha ritrovato anche Mario Mandzukic. Il croato ha recuperato dal recente problema alla gamba e così il numero 17 bianconero dovrebbe ...

La Juventus recupera gli infortunati : ecco la situazione : 1 di 2 Successiva TORINO - Ieri Cuadrado , oggi Chiellini . Le notizie positive per la Juventus in vista della sfida di sabato con il Milan arrivano dall'infermeria: dopo aver recuperato, almeno in ...

Juventus - la situazione di squalificati e infortunati in vista del Real : TORINO - Massimiliano Allegri dice che alla gara d'andata con il Real Madrid ci pensarà solo dopo Pasqua, cioè tra 15 giorni. I tifosi bianconeri invece sono già proiettati mentalmente alla gara del 3 ...

Juventus - ecco la situazione degli infortunati : 1 di 4 Successiva TORINO - Dopo la gara con l' Atalanta facciamo il punto della situazione infortunati in casa Juventus . L'infermeria adesso 'ospita' solo 3 giocatori e in nessuno dei casi la ...

Calciomercato Juventus - super colpo Kane? La situazione : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Dalla Spagna arrivano importanti notizie per quanto riguarda il club bianconero; stando a quanto riportano i media spagnoli, infatti, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono piombati su uno dei migliori giocatori del mondo, ovvero Harry Kane del Tottenham. La Juventus potrebbe superare il record stabilito dal Psg, che ha speso ben duecentoventidue milioni di euro per ...

Juventus - novità incredibili sul futuro del portiere Buffon : la situazione : La Juventus si prepara per la difficile trasferta di campionato contro la Lazio, passo fondamentale per la lotta salvezza. Ma a tenere banco è anche il mercato ed in particolar modo il futuro del portiere Buffon, nelle ultime ore importanti novità ed aggiornamenti da parte Silvano Martina, agente del portiere della Juventus, a Rmc Sport: “Il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere. Se continua è perché vuole fare ...

Juventus - la situazione degli infortunati : Higuain a rischio per domenica : TORINO - Mercoledì, quando la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri , lo staff medico verificherà le condizioni della caviglia sinistra di ...

Juventus - Dybala recupera per il Tottenham? La situazione : Paulo Dybala è fermo ai box da quel fatidico Cagliari-Juventus, in cui la Joya si era procurato una lesione ai flessori che l’ha costretto a fermarsi fino a questo momento e ne avrà ancora per almeno altri 10 giorni. L’obiettivo dello staff medico è quello di farlo rientrare per la sfida con il Tottenham, in programma il 13 febbraio 2018: riusciranno in questa impresa? Staremo a vedere se riuscirà a ritornare a disposizione per ...

Calciomercato Juventus - Suso colpo last minute? Ecco la situazione Video : La #Juventus non ferma la sua corsa e vince convincendo contro il Chievo Verona. Grazie ad un'ottima prestazione corale, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a battere due a zero gli scaligeri ed a conservare il secondo posto in classifica. Il campionato è ormai un duello tra Juventus e Napoli, certamente le due migliori squadre della serie A, a livello di gioco e di organico. Intanto, la Juventus è molto attiva sul mercato. In ...

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le polemiche sul Var - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...

Calciomercato Juventus : Han ad un passo - la situazione : Han Kwang-Song, meglio conosciuto soltanto come Han, è ad un passo dal trasferimento alla Juventus. L’attaccante nord-coreano classe ’98, di proprietà del Cagliari ma attualmente autore di una grande stagione in cadetteria al Perugia in prestito, diventerà presto un calciatore bianconero: le parti ormai stanno trovando l’accordo definitivo e la fumata bianca sembra essere davvero vicina. Unico ostacolo ancora da limare è ...

Calciomercato Juventus : Cavani occasione di mercato? La situazione : La notizia è chiaramente da prendere con le pinze dal momento che si tratta di un semplice rumor di mercato, eppure in questo caso un fondo di verità c’è. La Juventus è tornata in corsa per Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, dove non sta attraversando un periodo felice dal punto di vista relazionale: lo spogliatoio, infatti, si è ormai spaccato ed anche se i risultati del campo continuano ad essere stratosferici, qualcosa nel ...

Attenta Juventus - sale la concorrenza per Emre Can : la situazione : Beppe Marotta nei giorni scorsi ha manifestato prudenza e in effetti la concorrenza per arrivare a Emre Can e’ abbastanza serrata. Oltre alla Juve, infatti, anche il Manchester City si starebbe muovendo per il centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool ma il vero rivale per i bianconeri potrebbe essere il Bayern Monaco: stando al “Mirror”, lo stesso Emre Can al momento non sarebbe molto interessato alla ...