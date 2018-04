Juventus-Real Madrid | la conferenza di Allegri LIVE

Juventus-Real Madrid - è vigilia Champions : le FOTO dell’allenamento dei bianconeri : 1/12 LaPresse ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni : Mandzukic e Alex Sandro convocati - Bernardeschi out : Quando il gioco si fa duro, la Juventus comincia a giocare. E servirà proprio la miglior versione in bianco e nero dei ragazzi di Allegri martedì allo Stadium, dove per la serata delle stelle arriverà ...

Real Madrid - Modric : 'Grande rispetto per la Juventus' : I giocatori della Juventus hanno parlato del Real dicendo che siete i più forti al mondo. E' un peso essere favoriti? 'E' positivo che gli altri parlino bene di noi. Ci rispettano come noi ...

Juventus-Real Madrid - Zidane LIVE : 'Cardiff è il passato. Allenare la Juve? Mai dire mai' : Juventus-Real Madrid, atto secondo. Almeno per Zinedine Zidane , in veste di allenatore dei blancos . Dopo la finale di Cardiff, stavolta la sfida si giocherà in 180' e varrà l'accesso alle semifinali ...

Juventus-Real Madrid - come vederla in diretta tv - in chiaro e gratis. L’orario e gli aggiornamenti in tempo reale : Juventus e Real Madrid si sfideranno nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Martedì 3 aprile si accenderanno i riflettori all’Allianz Stadium di Torino: la rivincita della Finale della passata stagione regalerà grandi emozioni e si preannuncia particolarmente spettacolare. Le merengues partiranno favorite, spinte dalla grande classe di Cristiano Ronaldo e compagni: gli uomini di Zinedine Zidane cercano un ...

Champions - Juventus-Real Madrid : per i bookie sfida alla pari : TORINO - Domani sera, all'Allianz Stadium di Torino, si gioca l'andata dei quarti di finale di Champions. In campo Juventus e Real Madrid. Secondo i bookmak, erntrambe le squadre hanno la stessa ...

Zidane : 'Juventus-Real - per me una partita speciale' : Si giochera' all'Allianz Stadium, non e' stato lo stadio di Zizou, ma anche nel nuovo impianto il francese c'e' perche' e' una delle stelle che appartiene al mondo bianconero. In un'intervista ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : la data e l’orario dell’andata dei quarti. Il programma completo e gli orari - novità Canale 20 in Tv : Martedì 3 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La rivincita della Finale di Cardiff dell’edizione precedente andrà in scena, dunque, sul rettangolo di gioco torinese ed i bianconeri cercheranno un pronto riscatto provando a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago ...

Champions League 2018 : i precedenti tra Juventus e Real Madrid. Spagnoli in vantaggio e quelle due Finali… : Manca sempre meno al match d’andato dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Nel nostro percorso di avvicinamento oggi diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Si tratterà del 20° confronto (sempre in Coppa dei Campioni), con un bilancio di nove vittorie per le Merengues contro le otto dei bianconeri e due pareggi, con 22 gol segnati da entrambe le ...