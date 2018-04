Juve-Real in tv | dove vedere la Champions in chiaro

Juventus - Buffon : ''Storia incorona il Real - noi dobbiamo essere ambiziosi'' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%'. Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

Arbitri : Cakir per Juventus-Real - Barcellona-Roma a Makkelie : Sarà l'arbitro turco Cuneyt Cakir a dirigere domani sera all'Allianz Stadium l'andata dei quarti di finale di Champions Juventus-Real Madrid. Barcellona-Roma, in programma invece mercoledì sera al ...

Juventus - Cuadrado : “ora col Real come una finale” : “Dobbiamo rimanere tranquilli, perché ancora non abbiamo fatto niente: lo scudetto non è ancora un discorso chiuso, dobbiamo pensare partita dopo partita perché manca ancora tanto. Ora pensiamo al Real Madrid e giocare questa partita come una finale”. Juan Cuadrado, autore del gol che ha spianato la strada della Juve al successo sul Milan, pensa subito al prossimo obiettivo, quello di martedì in Champions contro gli spagnoli. ...

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma : quando giocano le italiane in Champions League? Calendario - programma - orari e tv delle partite ... : LA programmaZIONE delle GARE D'ANDATA delle ITALANE Martedì 3 aprile ore 20.45 Juventus-Real Madrid Diretta tv su Canale 20, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport ...

Juventus-Real Madrid - Chiellini : 'Convinti di poter fare qualcosa di grande' : Che elogia uno dei simboli del Real Madrid, Sergio Ramos: "Io non avrò mai la sua stessa qualità tecnica o la sua esplosività, è il miglior difensore centrale del mondo e sa come si giocano le ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è favorito - ma la Juve se la gioca' : 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%'. Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un'intervista a 'Marca'. 'Il Real - aggiunge il ...

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma : quando giocano le italiane in Champions League? Calendario - programma - orari e tv delle partite delle italiane : Sarà un confronto Italia-Spagna in piena regola quello dei quarti di finale di Champions League di calcio: Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma saranno i match previsti e le difficoltà per le compagini del Bel Paese non mancano. I campioni d’Italia affronteranno le Merengues nella rivincita della Finale della scorsa edizione a Cardiff. Il perentorio 4-1 dei Blancos è un ricordo ancora chiaro nella mente dei bianconeri che, dunque, ...

Convocati Real Madrid-Juventus - c’è Nacho : Convocati Real Madrid-Juventus, c’è Nacho, si avvicina la gara di Champions League, partita d’andata che preannuncia grande spettacolo. Nel frattempo il tecnico Zidane ha diramato la lista dei Convocati, presente il difensore Nacho, in dubbio però la presenza con l’allenatore che deve decidere se rischiarlo o meno. Questa la lista Blancos: PORTIERI: Keylor Navas, Casilla, Luca. DIFENSORI: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, ...

Probabili formazioni/ Juventus Real Madrid : diretta tv - orario - notizie live. I dubbi al centro : Probabili formazioni Juventus Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in Champions League. Pjanic e Benatia squalificati per i bianconeri, Cuadrado può tornare(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:23:00 GMT)

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un'intervista a 'Marca'. 'Il Real - aggiunge il ...

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

Probabili Formazioni Juventus-Real Madrid Champions League 3-4-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Real Madrid, Andata Quarti Finale Champions League 3 Aprile 2018, ore 20:45: Benatia e Pjanic squalificati, in dubbio Isco. Il cammino europeo riparte. Un’impresa? Quasi. All’Allianz Stadium di Torino, a distanza di 10 mesi dalla finale di Cardiff, la Juventus di Massimiliano Allegri ritorna a sfidare il Real Madrid di Zinedine Zidane, che nell’ultimo scontro diretto lo ha messo ko con ...

Real-Juve e Barca-Roma : ricchi vs poveri : Champions League, roba da ricchi. Tra le squadre approdate ai quarti di finale ci sono 4 delle prime 5 della classifica per fatturato. Manca solo il Manchester United di Mourinho. Le italiane? Partono ...