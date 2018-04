Italia-Francia | Coppa Davis 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

: +++L'Italia si farà rispettare dopo i fatti di #Bardonecchia . A Macron e all'Ambasciata di Francia non sarà più sp… - Capezzone : +++L'Italia si farà rispettare dopo i fatti di #Bardonecchia . A Macron e all'Ambasciata di Francia non sarà più sp… - enpaonlus : 24zampe | Francia, calo degli uccelli nelle campagne. E in Italia va anche peggio: colpa degli insetti scomparsi - ckyenge : #Bardonecchia: Grave l’irruzione oltre confine della polizia francese sul nostro territorio! L’Italia non può accet… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale ditra. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per contrastare i transalpini. Lucas Pouile, Jeremy Chardy o Adrian Mannarino, saranno i possibili avversari in singolare, mentre nel doppio, in coppia con Simone Bolelli, Fabio se la vedrà coi forti e collaudati Mahut/Herbert e servirà una prestazione in stile Australian Open 2015 (quando i due azzurri vinsero lo Slam australiano) per spuntarla. E’ chiaro che molto dipenderà anche dal nostro n.2 che, con ogni probabilità, dovrebbe essere ...