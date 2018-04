Israele | storica intesa con l' ONU sui migranti

blogo

: Buongiorno con una carta storica di Laura Canali Al tempo di Gesù - limesonline : Buongiorno con una carta storica di Laura Canali Al tempo di Gesù - Nino18865453 : RT @anis_epis: #Gaza L'unica aggressione è arrivata da Israele che ha schierato carri armati, blindati e tiratori scelti contro civili disa… - AlMaran83 : RT @anis_epis: #Gaza L'unica aggressione è arrivata da Israele che ha schierato carri armati, blindati e tiratori scelti contro civili disa… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) 18.30 - La Farnesina ha prontamente smentito le parole di Netanyahu, precisando che "non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale trae l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, deiche vanno indall'Africa e chesi è impegnata a non respingere". All'ANSA, poi, è arrivata anche la correzione di. L'ufficio stampa di Netanyahu ha corretto il tiro, spiegando che "l'Italia era solo un esempio di un paese occidentale: il primo ministro non intendeva in modo specifico l'Italia".18.00 - Il governo diha raggiunto un accordo con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sul destino di circa 16mila richiedenti asilo giunti da diversi Paesi africani e attualmente ospitati proprio in.L'accordo, che va a cancellare il contestato piano di rimpatrio voluto dal governo di Benjamin Netanyahu, ...