Israele | intesa Onu | Migranti africani in Occidente Lega attacca | Unhcr

Israele - storica intesa con l'ONU sui migranti : 18.30 - La Farnesina ha prontamente smentito le parole di Netanyahu, precisando che "non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che Israele si è impegnata a non respingere". All'ANSA, poi, è arrivata anche la correzione di Israele. L'ufficio stampa di Netanyahu ha corretto il tiro, spiegando che "l'Italia era ...

Israele - INTESA ONU : “MIGRANTI AFRICA IN OCCIDENTE”/ Italia - “nessun accordo” : Netanyahu “era solo un esempio” : ISRAELE, INTESA con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'AFRICA in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in AFRICA, l'accordo con l'Occidente: Roma smentisce(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 19:32:00 GMT)

Israele-Onu - intesa su espulsioni : migranti trasferiti anche in Italia. Farnesina : "Nessun accordo" : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla...

Farnesina - no intesa migranti da Israele : 18.28 "Non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che Israele si è impegnata a non respingere". Lo precisano fonti della Farnesina. Netanyahu, illustrando l'accordo definito "senza precedenti", ha precisato che i migranti saranno "reinsediati" in particolare in Italia,Germania e Canada

Migranti : intesa Israele-Onu per 16'250 - 6000 in primo anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Israele - intesa con l'Onu : "Migranti africani trasferiti anche in Italia" : I migranti africani attualmente in Israele, sulla base del nuovo accordo con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali tra cui l'Italia: lo ha annunciato oggi il primo ministro israeliano...