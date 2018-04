Israele | accordo con Onu | migranti reinsediati in Occidente Anche in Italia | Germania e

Accordo Israele-Onu - migranti africani saranno trasferiti in Italia - Germania e Canada : Canada, Germania e Italia: queste alcune delle destinazioni indicate dal premier israeliano Benyamin Netanyahu per una parte dei migranti africani che nei prossimi cinque anni dovranno lasciare ...

Israele - accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu : "Saranno trasferiti anche in Italia" : I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell'accordo raggiunto con l'Unhcr allo scopo di annullare il controverso piano di espulsione dei profughi.

Attività spaziali per scopi pacifici : accordo Italia-Israele per un laboratorio congiunto : Un laboratorio congiunto italo-israeliano sulle Attività spaziali per scopi pacifici. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato a Tel Aviv tra il Ministero Degli Affari Esteri e Comunitari italiano e il suo omologo Israeliano e dalle rispettive agenzie spaziali nell’ambito dell’accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato di Israele sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo industriale, ...

Spazio : accordo tra Italia e Israele su microgravità : L'accordo, firmato ieri dall'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia in Israele, Gianmarco Macchia, dal Direttore Generale del Ministero della Scienza, Tecnologia e Spazio israeliano, oltre che ...