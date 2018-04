Israele | accordo con l’Onu sui migranti  «Trasferiti in Italia | Canada | Germania»

Israele - accordo con Onu : migranti reinsediati in Occidente. Anche in Italia - Germania e Canada : ?Israele ha annunciato di avere raggiunto un accordo con l'Alto Commissariato Onu per mandare migranti africani, attualmente sul suo territorio, nei Paesi occidentali. Sulla base del nuovo accordo raggiunto con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania, ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

Accordo Israele-Onu - migranti africani saranno trasferiti in Italia - Germania e Canada : Canada, Germania e Italia: queste alcune delle destinazioni indicate dal premier israeliano Benyamin Netanyahu per una parte dei migranti africani che nei prossimi cinque anni dovranno lasciare ...

Israele - accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu : “Saranno trasferiti anche in Italia” : Israele, accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu: “Saranno trasferiti anche in Italia” I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell’accordo raggiunto con l’Unhcr allo scopo di annullare il controverso piano di espulsione dei profughi. Continua […]

Israele - accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu : "Saranno trasferiti anche in Italia" : I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell'accordo raggiunto con l'Unhcr allo scopo di annullare il controverso piano di espulsione dei profughi.

Israele - accordo con Onu per trasferire 16mila migranti in occidente (Italia compresa) : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli

Israele annulla piano per deportare migranti illegali. Accordo con Onu : oltre 16mila estradati verso Occidente : Israele ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi: la deportazione doveva iniziare ieri ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema, cui si era ricolta una associazione di migranti. Nel frattempo, ha reso noto il governo, è stata raggiunta con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati un’”intesa senza precedenti” in base alla quale 16.250 ...

Israele annulla epulsioni verso Africa. Raggiunto accordo con Onu : 'Oltre 16mila estradati in Europa' : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla ...

Il sequestro del centro Norcia 4.0 e l'accordo di governo in Israele. Le notizie del giorno - in breve : L'Ue teme l'incertezza italiana, secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: "Tutti mi hanno chiesto cosa succederà e gli ho detto che non lo so", ha detto. E' stato sequestrato il centro ...

Attività spaziali per scopi pacifici : accordo Italia-Israele per un laboratorio congiunto : Un laboratorio congiunto italo-israeliano sulle Attività spaziali per scopi pacifici. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato a Tel Aviv tra il Ministero Degli Affari Esteri e Comunitari italiano e il suo omologo Israeliano e dalle rispettive agenzie spaziali nell’ambito dell’accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato di Israele sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo industriale, ...

Spazio : accordo tra Italia e Israele su microgravità : L'accordo, firmato ieri dall'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia in Israele, Gianmarco Macchia, dal Direttore Generale del Ministero della Scienza, Tecnologia e Spazio israeliano, oltre che ...