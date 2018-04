Isola dei famosi | picnic di Pasquetta decisamente gradito

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 2 aprile 2018 | In diretta dalle ore 16 : 10 : L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 2 aprile 2018 | In diretta dalle ore ...

“Falsi e bugiardi”. Le ultime parole di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi : un’accusa pesantissima fatta a due naufraghi prima di lasciare il reality. Uno sfogo davvero duro : Cosa è successo davvero all’Isola dei Famosi tra Franco Terlizzi e gli altri naufraghi? E perché l’ex pugile ha deciso all’improvviso di abbandonare il reality show, a poche settimane dalla finale, lasciandosi così definitivamente alle spalle l’Honduras? Sono questi i temi sui quali sicuramente verteranno le prossime puntate del programma condotto da Alessia Marcuzzi, con i fan ancora abbastanza spiazzati dopo ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi abbandona/ Squalifica - malore o ritiro : perché ha lasciato l'Honduras? : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi abbandona il reality show. perché ha lasciato l'Honduras? Squalifica, malore o ritiro: le ipotesi. Mistero sull'addio. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:00:00 GMT)

“Franco Terlizzi è stato cacciato”. Clamoroso all’Isola dei Famosi. Altro che motivi di salute : ecco la vera ragione dietro l’addio a sorpresa del naufrago a poche settimane dalla finale. Una scelta che farà discutere : Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria ...

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCO TERLIZZI FUORI/ L’ex pugile in realtà avrebbe fatto arrabbiare Mediaset? : ISOLA dei FAMOSI 2018: FRANCO TERLIZZI ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi fuori/ L’ex pugile è davvero in condizioni gravi? : Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:23:00 GMT)

L'Isola dei famosi - Franco Terlizzi ha lasciato il reality : ecco perché Video : Colpo di scena alL'Isola dei famosi 2018. [Video] Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che uno dei concorrenti in gara ha lasciato definitivamente il cast del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Trattasi del peraonal trainer Franco Terlizzi, uno dei protagonisti di questa edizione scelto dal reality show Saranno Isolani che per diverse settimane è andato in onda sul web prima del debutto dell'#Isola dei famosi in ...

“La sua salute…”. Franco choc : lascia l’Isola dei Famosi. E il colpo di colpo di scena è servito. Solo dopo il comunicato ufficiale della produzione salta fuori il motivo serissimo che lo ha costretto a lasciare per sempre il gioco. Panico : colpo di scena all’Isola dei Famosi. E non è certo il primo di questa tredicesima edizione che è una delle più discusse, se non la più discussa della storia del programma. dopo il canna-gate, la presunta scappatella di due naufraghi (molto) impegnati in Italia (non si è ancora capito di chi si tratti); le discussioni, gli abbandoni, arriva la notizia che mette di nuovo al centro dell’attenzione il programma di Alessia Marcuzzi. Riuscirà la ...

Monte Isola - Lombardia/ Il comune che ha accolto l’installazione di Christo (Il Borgo dei Borghi 2018) : Anche quest'anno “Kilimangiaro” propone il concorso "Il Borgo dei Borghi". Per l'edizione 2018 a rappresentare la Lombardia è stato scelto Monte Isola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCO TERLIZZI FUORI/ L’ex pugile ha avuto un malore? Il Pesce d’aprile sulla Cipriani : ISOLA dei FAMOSI 2018: FRANCO TERLIZZI ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:28:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e Francesco Monte pronti per la convivenza? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, da quando sono usciti dall'Isola dei Famosi, sono inseparabili. Come confessato, al settimanale Vero, in edicola questa settimana, dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, però, mi hanno voglia di viversi giorno per giorno senza bruciare le tappe di un amore destinato a durare nel tempo: Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi fuori/ Produzione ai ripari : cosa accadrà? Tre possibilità : Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la Produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi lascia/ Mistero sulle cause dell'addio : ecco quando si saprà la verità : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:52:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...