Investe e uccide donna | poi scappa | preso pirata della strada

Investe e uccide donna - scappa. Fermato : 20.10 Ha investito una donna, uccidendola sul colpo, e si è allontanato senza prestare soccorso. E' successo ad Almenno San Salvatore, nel Bergamasco. La vittima è una donna ucraina di 53 anni. Il pirata della strada è stato rintracciato e arrestato per omicidio stradale

Lodi - ubriaco Investe e uccide ex presidente tribunale : È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri sera ha investito e ucciso l'ex presidente del tribunale di Lodi Bruno Apicella, 84 anni, che in bicicletta, stava percorrendo viale ...

Bergamo - Investe e uccide una donna : arrestato pirata della strada : La vittima è una donna di 53 anni di origine ucraina, il pirata aveva tentato di fuggire senza fermarsi a soccorrerla

Usa - auto senza conducente Investe e uccide un pedone Video : 'Scherzi' della tecnologia 'driverless car', errore umano o un mix di entrambe le cose? Un'auto #Uber senza conducente ha travolto e ucciso [Video] una donna di 49 anni, Elaine Herzbeg che stava attraversando la strada a piedi spingendo a mano una bicicletta. L'incidente è avvenuto nella citta' di Tempe in #Arizona la scorsa domenica alle dieci di sera su una strada a scorrimento veloce in un tratto che non era affatto illuminato. L'operatore, ...

Auto a guida autonoma Investe e uccide una donna : Uber sospende tutti i suoi test : La macchina era in modalità Autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'incidente

Un veicolo autonomo di Uber Investe e uccide una donna : stop ai test : Un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe, in Arizona. La vittima, a causa delle ferite, è morta nelle ore successive in ospedale, come riporta la stampa americana. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, durante un test di un suv a guida autonoma della popolare app per prenotare passaggi in auto. La donna ha attraversato la strada nel momento in cui il veicolo sopraggiungeva ed è stata travolta. A causa di questo ...

