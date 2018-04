Inter | il sorprendente pronostico di Sky sul match contro il Milan

L'Inter vuole riscattare Rafinha - arriva la sorprendente risposta del Barcellona Video : Uno dei giocatori che maggiormente ha acceso la luce all'#Inter nelle ultime partite è sicuramente il fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara. Il giocatore ha esordito dal primo minuto contro il Benevento ed è stato riproposto anche contro il Napoli e contro la Sampdoria dall'inizio, dimostrando di aver completamente superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Non è un caso che il suo impiego ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La sorprendente reazione del cantante all'Intervista della compagna : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, dopo l'intervista della cantante a Vanity Fair, il cantante napoletano avrebbe preso un'inaspettata decisione secondo le indiscrezioni di Chi(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Inter - Spalletti verso una doppia esclusione sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter si appresta ad affrontare il Napoli questa sera allo stadio Meazza alle ore 20:45, davanti a sessantamila spettatori, nel big match della ventottesima giornata. Nerazzurri chiamati a fare risultato visto che la Roma ha vinto nell'anticipo del venerdì contro il Torino per 3-0 e si è portata momentaneamente a cinque lunghezze di vantaggio, a 56 punti, ma con due partite in più. Inter che, però, è dietro anche alla Lazio di un punto con i ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andra' in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincera' la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, che ha cominciato gia' a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole ...

Giornata Internazionale della donna 2018 : donano mimose alle prostitute - la reazione della ragazze è sorprendente [VIDEO] : In Italia tra le cinquantamila e le settantamila donne sono costrette a prostituirsi. La prostituzione minorile nel nostro Paese è un fenomeno in costante crescita. Tutti osservano quello che accade ai bordi delle nostre strade. Molti, però, fingono di non vedere. O girano il volto da un’altra parte. Nella Giornata internazionale della donna 2018 Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG su Radio Cusano Campus, ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli : L'Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincerà la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha cominciato già a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole i ...

Inter - cessione Skriniar? No - arriva il sorprendente rilancio : In casa Inter si pensa già al derby di Milano contro il Milan della settimana prossima, che potrebbe essere decisivo per la rincorsa Champions.visto che contemporaneamente si sfideranno le prime sei squadre in classifica. Oltre a Milan-Inter, infatti, andranno in scena Lazio-Juventus allo stadio Olimpico di Roma e Napoli-Roma allo stadio San Paolo. La squadra di Luciano Spalletti sabato ha ottenuto un importante vittoria contro il Benevento per ...

'L'Inter avrà il suo Nainggolan' - la notizia sorprendente prima del Genoa : L'Inter viene da una settimana dove è tornata la vittoria per 2-1 a San Siro contro il Bologna di Roberto Donadoni. Il mattatore della 24esima giornata è stato Yann Karamoh, giovane attaccante che ha fatto esultare Luciano Spalletti dopo il bellissimo gol, ed è pronto a schierarlo ancora da titolare contro il Genoa. La gara per la 25esima giornata sul campo del "Luigi Ferraris" è in programma sabato 17 febbraio alle ore 20:45. A poche ore dalla ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Rafinha Video : Uno dei colpi più importanti in questa sessione di calciomercato è rappresentato sicuramente dall'arrivo del fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara, all'#Inter. Il giocatore è approdato a Milano dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro più un bonus di tre milioni di euro qualora i nerazzurri dovessero raggiungere il piazzamento in Champions League per la prossima stagione. ...

Inter - offerta importante per l'attacco : in difesa c'è l'addio sorprendente Video : L'Inter in questa sessione di mercato ha gia' ufficializzato l'arrivo di due giocatori: Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara. Secondo Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ancora non bastano per migliorare la rosa e tornare a vincere. Soprattutto a centrocampo, dove secondo il mister, servirebbe un giocatore muscoloso, tipo Nainggolan o Vidal per intenderci. Per i due giocatori di Roma e Bayern Monaco, l'Inter ci ha gia' provato in estare, ma ...

Inter - arriva il sorprendente rifiuto di Joao Mario Video : La sessione invernale di calciomercato [Video] sta vedendo tra le protagoniste l'#Inter, così come era prevedibile date alcune carenze mostrate dalla rosa nel corso della stagione, in particolar modo nell'ultimo mese. I nerazzurri, infatti, dopo la vittoria contro il Chievo Verona il 2 dicembre per 5-0, hanno collezionato tre pareggi contro Juventus, Lazio e Fiorentina e due sconfitte contro Udinese e Sassuolo in Campionato, mentre in coppa ...

Inter - sorprendente aiuto di Cannavaro : 25 milioni per un giocatore inaspettato Video : La sessione di mercato invernale sta entrando nel vivo e l'#Inter è sicuramente tra le protagoniste [Video] di questi giorni. La societa' nerazzurra, infatti, si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il direttore tecnico, Walter Sabatini, stanno facendo i salti mortali per cercare di non andare a toccare il bilancio, rispettando i paletti imposti ...