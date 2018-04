Inter : D'Ambrosio - risultati sono tornati : ANSA, - ROMA, 2 APR - "I derby si giocano per vincere, questo poi è fondamentale per consolidare la nostra posizione in classifica". Danilo D'Ambrosio carica l'Inter in vista del derby di mercoledì: "...

Inter - D'Ambrosio : 'siamo partiti bene - ora è più facile' : Dopo il primo tempo di Inter -Verona, Danilo D'Ambrosio ha parlato a Premium Sport: 'Avvio a dimostrazione del fatto che vogliamo la Champions? Assolutamente si, non dovevamo sottovalutare l'avversario e così abbiamo fatto . La partita si rende facile o difficile a seconda di ...

Inter-Bologna - Donadoni : 'D'Ambrosio? Braccio largo - era rigore' : Napoli, Fiorentina e adesso Inter: continua il momento negativo del Bologna alla terza sconfitta consecutiva in campionato, con la formazione rossoblù che esce da San Siro con zero punti in tasca. A ...

Inter - D'Ambrosio : "Siamo dei ragazzi fin troppo bravi" : L'Inter contro il Bologna vuole ritornare alla vittoria dopo due mesi. Intervistato da Premium Sport Danilo D'Ambrosio ha detto la sua sul momento della squadra: 'Se non dovessimo battere il Bologna sarebbe il periodo senza vittoria più lungo nella storia dell'Inter? I numeri lasciano il tempo ...

Inter : D'Ambrosio - periodo storto è alle spalle : Danilo D'Ambrosio lo assicura in un'Intervista a Premium Sport: la crisi dell'Inter è finita. Sbagliati anche i paragoni con il passato, quando le difficoltà della squadra nerazzurra sono arrivate ...

Inter - D’Ambrosio svela : “Crepe nello spogliatoio? Ecco la verità” : L’Inter contro il Bologna proverà ad Interrompere la striscia di partite senza vittoria per non sancire un nuovo record negativo nella storia del club nerazzurro: mai infatti la squadra meneghina è stata all’asciutto di successi per 9 partite consecutive. Intervistato da ‘Premium Sport’, Danilo D’Ambrosio si è detto ottimista rassicurando i tifosi: “Gli ultimi risultati potrebbero anche lasciare il tempo che ...

Inter - D'Ambrosio : "Critiche? C'erano pure quando eravamo primi. Gruppo unito - siamo fin troppo bravi" : A parlare è Danilo D'Ambrosio, Intervistato in esclusiva da Premium Sport : il terzino dell'Inter parla del momento difficile della squadra, che non vince dal 5-0 al Chievo del 3 dicembre scorso. "Se ...

Inter - D'Ambrosio : 'Crepe nel gruppo? Tante bugie sui social - avanti tutti uniti' : ... Danilo D'Ambrosio non fa drammi e cerca di rassicurare i tifos i: 'Gli ultimi risultati potrebbero anche lasciare il tempo che trovano - ha affermato il terzino in esclusiva a Premium Sport -: se ...

Spal-Inter - probabili formazioni e ultimissime : torna D’Ambrosio - dubbio Paloschi : Spal-Inter, probabili formazioni e ultimissime: torna D’Ambrosio, dubbio Paloschi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter, probabili formazioni E ultimissime – L’Inter sarà di scena a Ferrara contro la Spal alle ore 12,30. Dopo il pari ottenuto contro la Roma i nerazzurri vogliono riprendere la propria corsa verso un piazzamento ...