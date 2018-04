Inquinamento in Cina | smog a Pechino GALLERY

Cina - riassegnati 60.000 soldati alla lotta all'Inquinamento : Notizie incoraggianti quelle che arrivano dalla Cina in questi giorni. Il governo della Repubblica popolare cinese dichiara di aver riassegnato più di 60.000 soldati per un maxi progetto di riforestazione di una grande parte del paese a Nord di Pechino. Buone nuove dalla Cina, la lotta all'inquinamento diventa finalmente realtà La Cina torna a sorprendere in positivo. Dopo le pessime notizie in materia ambientale che ciclicamente arrivano dal ...