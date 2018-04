Incidente nel ravennate | alla guida coppia di bolognesi

Lezzeno. Incidente nel lago di Como : muore bimba di 6 anni : Incidente choc a Lezzeno. La mattina di Pasquetta i sanitari sono stati chiamati per soccorrere una bimba di 6 anni. La piccola

Como - Incidente in barca : bimba di 6 anni cade nel vano motore e muore : Soccorsa dall'elicottero del 118, la bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia dove è deceduta nel primo pomeriggio

Ravenna - Incidente nella notte. Sei feriti : Ravenna, 2 aprile 2018 - Un altro incidente stradale nella notte. Stavolta il sinistro fra due auto è avvenuto a Roncalceci , in via Sauro Babini , alle 4.10 di stanotte. Il bilancio è pesante: due ...

Incidente nella notte - auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza : GROSSETO " L'auto è finita fuori strada e si è cappottata. L'Incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sulla strada del Bottegone, tra Grosseto e Braccagni. Leggi anche cronaca auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo Incidente in poche ore

Incidente nel Tak morti 20 operai della Birmania : Un drammatico Incidente è costato la vita a 20 persone. Un incendio è divampato su un bus che trasportava lavoratori

Incidente sul lavoro nella stazione ferroviaria : operaio napoletano muore folgorato : Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 ...

Torre Annunziata - E' torrese uno dei due operai morti nell'Incidente al porto di Livorno : Era di Torre Annunziata, Nunzio Viola , 53 anni, uno dei due operai morti a seguito dell'incidente avvenuto nell' area commerciale del porto di Livorno. Una forte esplosione di un grosso serbatoio in ...

Incidente mortale Vigasio la vittima è Marco Agnello GALLERY : Incidente mortale Vigasio la vittima è Marco Agnello. L'identità Si chiamava Marco Agnello il ragazzo che questa notte si è spento dopo la fuoriuscita autonoma a Vigasio. LEGGI QUI LA NOTIZiA La ...

Aosp Terni. In condizioni critiche il 22enne rimasto ferito nella notte in un Incidente nei pressi di Porchiano del Monte - SS205 amerina - ... : UMWEB, Terni, Poco dopo le ore 3 di questa notte è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni un 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato intorno ...

Incidente nella notte a San Daniele : Un' auto e un camion frigo si sono scontrati questa notte - poco prima delle 24 - a San Daniele , lungo la strada regionale 463 che porta verso Majano . Nell'Incidente, le cui cause sono ancora al ...

“Pensavo di morire”. Morra choc. L’attore - in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle - racconta il tremendo Incidente in cui è stato coinvolto. Vivo per miracolo - incerto il futuro nel programma di Milly Carlucci : Si è visto la morte in faccia, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio e la sua vita è salva. Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele per raccontare quanto accaduto. E i dettagli hanno fatto rabbrividire tutti. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia ...

VIDEO Valtteri Bottas - l’Incidente nelle qualifiche del GP d’Australia. Che schianto della Mercedes contro il muro! : Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro durante le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il secondo pilota della Mercedes è andato sul cordolo umido e la sua vettura si è girata, rendendosi incontrollabile. Un errore grave per il finlandese nei primi minuti del Q3 che lo costringerà a scattare in decima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi ...

Incidente stradale nel Casertano ferito Mastella : amputato un dito : Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. E' accaduto poco fa. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte...

Uber - filmato l'Incidente mortale Il guidatore umano è nel panico Dubbi sulle responsabilità. Il video : Il buio della sera, i fari che inquadrano un pedone e le ruote di una bicicletta, il panico del guidatore. Un attimo dopo, l'impatto. La polizia ha reso pubblico il filmato dell'incidente stradale che ha visto una vettura di Uber a guida autonoma investire Segui su affaritaliani.it