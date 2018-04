Incendio brucia un ettaro di bosco nelle Groane

Incendio in autostrada vicino a Collesalvetti - brucia un'auto : Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina sono intervenuti in autostrada, nei pressi di Collesalvetti, per un mezzo che ha preso fuoco. Si tratta di un'auto bianca che è stata ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Bari : Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace - schede elettorali bruciate : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Bari: un incendio, probabilmente di natura dolosa, si è verificato presso l'ufficio del Giudice di Pace, e sono andate distrutte le schede elettorali(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:31:00 GMT)

Bari - Incendio negli uffici del giudice di pace : bruciate schede elettorali del 4 marzo : Nell'archivio andato a fuoco erano conservate le schede elettorali delle precedenti amministrative e delle elezioni politiche dell'attuale legislatura. La Digos indaga sulla possibile origine dolosa del rogo.Continua a leggere

Incendio DISCOTECA ART A DESENZANO/ Ultime notizie Brescia - 700 evacuati : intossicati - “occhi ci bruciavano” : DESENZANO, INCENDIO alla DISCOTECA Disco Art: Ultime notizie Brescia, rogo esterno e fumo all'interno del locale. 17 intossicati, una sessantina di feriti lievi e ricerche sulle cause(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:35:00 GMT)

Milano - Incendio a Quarto Oggiaro : brucia un palazzo : Paura a Milano dove un incendio è divampato in tarda mattinata in un palazzo di via Cogne, a Quarto Oggiaro. Le fiamme stanno devastando il decimo piano di un condomino e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sarebbero tre le persone tratte in salvo: erano rimaste intrappolate all'undicesimo piano. Il salvataggio è stato effettuato dai pompieri intervenuti sul posto con un totale di sette mezzi. ...

Incendio nella canna fumaria - brucia tetto : Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa mattina per un Incendio al tetto nel comune di Curinga località Acconia. L'Incendio sviluppatosi all'interno ...