Imprenditore ucciso a colpi d' arma da fuoco

Agguato a Licata - Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola : Un imprenditore agricolo , Angelo Carità, 61 anni, di Licata , in provincia di Agrigento, è stato ucciso oggi poco dopo essere salito in macchina in via Palma a Licata nell'Agrigentino. Il killer ha ...

La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha