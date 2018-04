Ilva e Alitalia in primo piano in attesa di schiarite sul governo

Cdp : 92 miliardi per la crescita : " Ilva e Alitalia - pronti a entrare" - Corriere della Sera - : Inoltre, nel triennio 2015/2017 la CDP 'ha mobilitato per l'economia italiana , comprensivi delle garanzie da fondi Juncker, 92 miliardi e nello scorso anno 33,7 miliardi '.

Ilva - Alitalia - Embraco : crisi e rabbia : Non c'è solo il caso Embraco in cima ai dossier caldi dell'industria italiana, da tempo alle prese con crisi croniche e vertenze sindacali. Molte realtà, come la vicenda di Alcoa , cinque giorni fa il ...

Alitalia - Ilva - Embraco : le crisi aziendali in cima all'agenda : Ue: riunione dell'Ecofin, con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Imprese: prosegue la missione di sistema Confindustria, Ice, Abi in Albania, con Scalfarotto e Boccia. Lavoro: conferenza ...

Ilva - Alitalia - FCA - Finmeccanica-Leonardo e le altre : L'Italia si trova così in una situazione poco confortevole a livello internazionale per quanto riguarda l'avanzamento tecnologico, organizzativo, finanziario, della nostra economia. Si tratta di un ...

Ilva - Alitalia e Whirlpool. Mina di 8mila tagli sulle urne : Ilva, Alitalia, Almaviva e Whirlpool. Non è ancora nato, ma il nuovo governo di primavera si prepara a muovere i primi passi tra una serie di grane industriali-occupazionali non facili. In realtà, i «tavoli» aperti nel 2017 sono ben 162 per circa 170mila addetti coinvolti. Ma queste quattro partite, e in particolare quelle che si giocano sul fronte aereo e della siderurgia, saranno le più delicate. E saranno destinate anche a ...