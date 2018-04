Il Viminale smentisce Israele | accordo con l' Unhcr | l' Italia non accoglierà i richiedenti

Frontex e i migranti : il numero di arrivi torna a crescere. Il Viminale smentisce : L’agenzia europea: i migranti arrivati in Italia a gennaio attraverso la rotta del Mediterraneo centrale sono 4800, il doppio rispetto a dicembre. Il ministero dell’Interno: 4.731 i migranti sbarcati in Italia nel 2018, il 50% in meno dello stesso periodo dello scorso anno

Guardian : '50 miliziani dell'ISIS arrivati coi barconi' - Viminale smentisce : Sta facendo discutere la notizia che la testata giornalistica inglese 'The Guardian' ha lanciato sul rischio di infiltrazioni terroristiche in Italia. Stando a come riportato sul 'Corriere Della Sera', la testata britannica di orientamento progressista ha ripreso una lista dell'Interpol incentrata su cinquanta foreign fighters dell'autoproclamato Stato Islamico che sarebbero arrivati in Italia con i barconi. Tutti i cinquanta miliziani dell'ISIS ...

