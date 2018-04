IL Segreto/ Oggi 2 aprile la telenovela non va in onda : anticipazioni puntate settimanali : anticipazioni Il SEGRETO, puntate settimanali dal 3 al 6 aprile: Ana, la figlia di Julieta, è morta a causa dell'incendio appiccato da Prudencio. La disperazione regna a Puente Viejo...(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:05:00 GMT)

Il Segreto le anticipazioni ultima metà di aprile : Julieta vuole denunciare Saul : Ne Il Segreto di fine aprile i fan della soap assisteranno a tanti colpi di scena. Ecco in dettaglio cosa vedranno nelle puntate di fine mese ed agli inizi di maggio, in cui tra le tante cose che accadranno, Francisca si scontrerà con Julieta Uriarte. La relazione con Saul comincia a traballare, perché la ragazza pensa che il giovane sia il colpevole della morte di Ana. Julieta vuole denunciare Saul I dipendenti di Francisca sono impegnati in ...

Il Segreto anticipazioni : cosa accadrà nella prima settimana di aprile : La drammatica morte di Ana causata dal rovinoso incendio appiccato da Prudencio sconvolgerà tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto - Prudencio tormentato dalla morte di Ana : anticipazioni da martedì 3 a venerdì 6 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Julieta portavoce del popolo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto : ULPIANO punta una pistola contro CARMELO : Momenti di forte tensione in arrivo nelle puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato in alcuni dei nostri post precedenti, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) rivelerà al giovane ULPIANO Talavera (Javier Villalba) che CARMELO Leal (Raul Peña) è l’assassino del padre Leonidas (Manolo Santos); tutto ciò ovviamente genererà delle situazioni al cardiopalma che non mancheranno di tenere col fiato sospeso i telespettatori delle ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Tutta Puente Viejo è estremamente turbata per l’incendio al villaggio e per la morte della piccola Ana… La povera Julieta è distrutta dal dolore, invece Prudencio – che ha appiccato l’incendio – è pieno di sensi di colpa… Donna Francisca teme che Prudencio alla fine confesserà il suo ruolo nella storia dell’incendio delle case dei ...

Quando torna Pepa del Segreto? Anticipazioni spagnole sul suo rientro : Quando torna Pepa del Segreto? Da Quando è andata via (ormai sono passati alcuni anni) ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori, che non hanno trovato nessun altro personaggio alla sua altezza: è piaciuta tanto la favola di Gonzalo e Maria, è vero, ma non tanto quella di Pepa e Tristan, che resterà una delle più appassionanti della storia delle telenovelas spagnole. Per questo motivo, si spera ardentemente di poter rivedere ...

IL Segreto/ Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare la casa di Julieta (Anticipazioni 30 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 30 marzo: Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare le case occupate abusivamente. Nessuno dovrà farsi male però...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 04:16:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo matrimonio a Puente Viejo : Il Segreto con le sue anticipazioni porta sempre delle novità e questa volta si tratta niente di meno che di un matrimonio impensabile. Chi avrebbe detto che la pettegola Dolores salisse all’altare? Avete letto bene lo farà a fianco di Tiburcio, ma scendiamo nei particolari. anticipazioni spagnole Il Segreto: Puente Viejo in festa Ci occuperemo oggi delle puntate spagnole de Il Segreto, in cui non sempre si piange. Ogni tanto un lieto ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Sono in arrivo tanti colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; scopriamo col nostro post che racchiude le anticipazioni principali tutto quello che succederà a Puente Viejo tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018: Scontro tra Francisca e Julieta per gli operai. Per via dei metodi duri utilizzati da Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), i dipendenti di Saul Ortega (Ruben Bernal) vorranno avere delle MAGGIOri sicurezze sul ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana da martedì 3 al 7 aprile 2018 : Che cosa ci mostrerà la soap il Segreto nelle sue anticipazioni relative ala settimana che va da martedì 3 al 7 aprile 2018? Brutte novità per Hernando che si vedrà l’usuraio a casa sua. Il losco individuo ha dato soldi al Dos Casas ed ora di certo li rivuole. Nicolas confesserà ad Alfonso il tumulto interno al suo cuore, di che si tratta? Vediamo tutto ciò che ci aspetta nelle anticipazioni il Segreto relative alla prima settimana di ...

IL Segreto/ La proposta di Prudencio per Donna Francisca (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 29 marzo: Donna Francisca è furiosa dopo lo scontro con Julieta ma Prudencio corre in suo aiuto, con una proposta inaspettata.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni spagnole : Dolores si sposa con Tiburcio : anticipazioni spagnole Il Segreto: Dolores si innamora di Tiburcio, il matrimonio Grande sorpresa in casa dei Miranar. Da quando Pedro ha deciso di lasciare Puente Viejo, Dolores non ha mai smesso di pensarlo e di amarlo. In ogni caso, in Spagna sono arrivate cattive notizie. Il buon ex sindaco del piccolo paese è morto. La […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Dolores si sposa con Tiburcio proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2018 : Prudencio si allea con Francisca contro gli abusivi : Il minore degli Ortega offrirà alla Montenegro il suo supporto per scacciare gli abusivi, guidati da Julieta, dalle sue proprietà.