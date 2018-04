Il Papa lava e bacia i piedi ai detenuti islamici nel carcere di Regina Coeli

Blastingnews

: @italia_nel_caos @ariolo_orazio Nn dite niente al papa, altrimenti lo va a prendere e gli lava i piedi!! - pieropalmo : @italia_nel_caos @ariolo_orazio Nn dite niente al papa, altrimenti lo va a prendere e gli lava i piedi!! - PMurroccu : @mariadmarzano @sabrimaggioni @EnzoMas48 Ed i musulmani in chiesa che fanno?Pregano mentre il Papa gli lava i piedi? - qiov4nni : RT @mgdj56: Abbiamo urlato la nostra paura ma ci hanno chiamato razzisti. L'oscenità di un papa che lava i piedi a criminali musulmani e… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) La Chiesa vede nel gesto dellanda deiun simbolo dell'amore di Dio. La Chiesa cattolica rivive il gesto dellanda deifatta daldurante la liturgia del Giovedì santo, questa pratica però secondo i vangeli era rivolta ai discepoli di Gesù, che erano tutti ebrei e futuri cristiani. Non è la prima volta che Bergoglio si espone alle critiche su questa usanza, l'anno scorso ad esempio avevato ia dei migranti. Ile landa deiIl quotidiano Libero è molto critico nei confronti di questa esperienza del: E' l'ennesima testimonianza di sottomissione, ovvero genuflessione ai musulmani. Resa ancora più clamorosa perché in concomitanza con una festivita' cristiana, e rivolta a degli individui che in realta' non sono affatto degli stinchi di santo scrive Gianluca Veneziani sul quotidiano. #Francesco si è recato giovedì scorso ...