Il nuovo album di Justin Bieber ispirato alla fede cattolica | le parole del cantante

Marco Mengoni da X Factor al duetto con Giorgia in attesa del nuovo album : “I sogni si avverano” : Marco Mengoni da X Factor al duetto con Giorgia, un sogno realizzato in attesa dei suoi nuovi concerti che faranno seguito al prossimo disco di inediti. Mercoledì 7 marzo al Mediolanum Forum di Assago, durante la prima data milanese del tour di Giorgia Oronero Live, a sorpresa è salito sul palco anche Marco Mengoni, per interpretare insieme alla cantante Come Neve, brano rilasciato a dicembre in un duetto sofisticato ed elegante che ha ...

The Weeknd : secondo i fan il nuovo album “My Dear Melancholy” parlerebbe di Selena Gomez e Bella Hadid : Come aveva anticipato con una serie di post su Instagram, The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo album. L’EP ha un titolo che è tutto un programma – “My Dear Melancholy” – e contiene solo 6 canzoni inedite. secondo i fan, tra i versi di questi brani si celano diversi riferimenti a due sue ex fidanzate molto famose: Selena Gomez e Bella Hadid. [arc id=”98aaf963-d71b-49ab-b12f-e95f44ced242″] Partiamo da ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

Audio e testo di Battaglia Navale di Lorenzo Fragola - in attesa del nuovo album (tracklist) : Battaglia Navale di Lorenzo Fragola è il singolo che anticipa l'uscita di Bengala, nuovo album dal 27 aprile. Si tratta quindi del primo brano ufficiale del disco, dopo l'anteprima in Bengala che aveva scelto come canzone promozionale dell'album. Il brano arriva in radio dal 30 marzo e rappresenta il ritorno discografico del giovane artista siciliano dopo Zero Gravity e i tanti successi dei singoli estratti. Il suo nuovo corso era atteso da ...

JUSTIN BIEBER/ Il suo nuovo album sarà dedicato alla riflessione e alla fede : JUSTIN BIEBER si sta preparando all'uscita del suo nuovo album che, stando ad alcune fonti, dovrebbe essere quasi interamente dedicato alla fede e alla spiritualità.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 02:22:00 GMT)

Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd : The Weenkd e il nuovo album: Selena Gomez preoccupata per le frecciatine a Justin Bieber The Weeknd sta per tornare con un nuovo album: My Dear Melancholy. E Selena Gomez, ex fidanzata del cantante, è più che mai preoccupata. Il motivo? Secondo quanto fa sapere l’Hollywod Life, l’ex stellina Disney è tortmentata per gli eventuali […] L'articolo Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd proviene da Gossip e Tv.

Il nuovo album di Ed Sheeran in fase di lavorazione durante il Divide Tour : gli ultimi aggiornamenti : Il nuovo album di Ed Sheeran è in fase di lavorazione: il cantante inglese è stato avvistato in studio di registrazione, in Nuova Zelanda. Tra uno show e l'altro del suo Divide Tour 2018 negli stadi, Ed Sheeran ha iniziato le registrazioni del prossimo album. Sarà difficile eguagliare lo straordinario successo registrato da Divide, che ha registrato record di vendite assoluti in decine di Paesi del mondo. In Italia, l'album è certificato ...

L’uscita del nuovo album di Zayn Malik slitta a causa della rottura con Gigi Hadid : gli ultimi aggiornamenti : L'uscita del nuovo album di Zayn Malik potrebbe ritardare di qualche mese: dietro questa decisione, ci sarebbe proprio la fine della relazione del cantante con la modella Gigi Hadid. L'ex membro degli One Direction sta lavorando al secondo album da solista da almeno 18 mesi: il progetto discografico farà seguito a Mind Of Mine, pubblicato nel 2016. Naturalmente, per tutto questo tempo Zayn è stato ispirato dall'amore per Gigi e dalla ...

Ufficiale il nuovo album di Carmen Consoli : Eco di Sirene atteso ad aprile : Il nuovo album di Carmen Consoli è finalmente Ufficiale. La Cantantessa è pronta a tornare con una raccolta di brani tratti dall'ultimo live che ha portato in giro per l'Italia e per il quale si è voluta circondare di sole musiciste donne. L'album è atteso per il 13 aprile e conterrà anche due inediti, già definiti provocatori: Uomini Topo e Tano. Il disco uscirà per Narciso Records/Universal Music, con un'uscita che era già stata ...

Carmen Consoli : “Uomini Topo” e “Tano” sono i due inediti del nuovo album “Eco di Sirene” : Grandi notizie per i fan della cantantessa dal 13 aprile il tour di Eco di Sirene sarà anche un disco. Lo straordinario concerto acustico che Carmen Consoli ha portato nei teatri d’Italia e d’Europa in trio femminile, in punta di plettro con violino e violoncello (rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta), sarà pubblicato per Narciso Records/Universal Music in versione doppio CD, doppio LP e digitale, arricchito da due brani ...

Gemitaiz : il nuovo album “Davide” uscirà ad aprile : L’attesa è praticamente finita: Gemitaiz sta per tornare con un nuovo album di inediti da solista. [arc id=”c3abbe2e-ba56-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il terzo disco della carriera di Gemitaiz si intitolerà “Davide” e uscirà il 20 aprile per Tanta Roba Label/Universal Music Italia. “Davide” è stato anticipato dai singoli “Oro e Argento” (certificato Platino) e “Fuori”. Gemitaiz ha ...

Tony Maiello : “Ecco il mio nuovo album - ogni vita è uno spettacolo” : Esce il 13 aprile in tutti gli store digitali e nei negozi di dischi tradizionali “Spettacolo” (etichetta discografica Selection Srl, distribuzione Artist First), il nuovo album di Tony Maiello (già in pre-order dal 9 marzo sia in digitale su iTunes, che fisico su questo link: https://artistfirst.lnk.to/Spettacolo-PreOrder ) , anticipato dal brano omonimo, in radio a partire dal 6 aprile, quarto singolo estratto dopo “In ...

Un nuovo album di Lady Gaga all’orizzonte? I primi indizi sul ritorno discografico della cantante : Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo? Nelle ultime ore si vocifera un imminente progetto discografico della Germanotta: i rumors sono dovuti ad un inconveniente avvenuto online nel weekend. I fan della popstar statunitense hanno riscontrato online diverse tracce e pezzi di canzoni di Lady Gaga, che presentano un sound tipico e ricorrente durante l'era The Fame. Con ogni probabilità, si tratta di brani registrati durante i primi anni della ...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...