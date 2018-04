tg.la7

: RT @TgLa7: Il Noe in campo contro gli impianti di rifiuti bruciati - Dome689 : RT @TgLa7: Il Noe in campo contro gli impianti di rifiuti bruciati - TgLa7 : Il Noe in campo contro gli impianti di rifiuti bruciati - noe_1006 : RT @UEFAcom_it: ?? La #Juventus stende 3-1 il #Milan e vola a ?4? in vetta alla #SerieA. Chi è stato il migliore in campo dei Bianconeri? 1… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) 11 le aziende messe sotto sequestro, multe per oltre 40 mila euro e diverse denunce penali per non aver violato le autorizzazioni ambientali -