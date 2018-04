Il modulo spaziale finisce nel Pacifico | distrutto nell’impatto con l’atmosfera

Il modulo spaziale cinese è precipitato nell’oceano Pacifico - nessun problema in Italia : Impatto avvenuto, dopo 2.375 giorni in orbita. Il modulo -laboratorio spaziale cinese Tiangong 1 si è distrutto completamente negli strati atmosferici sopra l’Oceano Pacifico del Sud. E come previsto, fino all’ultimo è stato difficile prevedere il momento preciso dell’impatto atmosferico. Primo, piccolo avamposto orbitale realizzato con il programma...

NanoRacks sceglie Thales Alenia Space per la realizzazione di un modulo spaziale airlock commerciale : NanoRacks ha annunciato quest’oggi che Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata scelta come partner più recente nel suo programma airlock commerciale. Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del modulo airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e ...