Il modulo spaziale cinese è precipitato nell’oceano Pacifico 

NanoRacks sceglie Thales Alenia Space per la realizzazione di un modulo spaziale airlock commerciale : NanoRacks ha annunciato quest’oggi che Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata scelta come partner più recente nel suo programma airlock commerciale. Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del modulo airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e ...