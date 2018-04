Il Milan da Derby | Kalinic titolare | Montolivo al posto di Biglia

Di Bello arbitrerà il derby Milan-Inter : Sarà Di Bello di Brindisi a dirigere il derby Milan-Inter, recupero della 27ma giornata di Serie A. Tra le altre partite infrasettimanali in programma, Pasqua di Tivoli dirigerà Atalanta-Sampdoria e Banti di Livorno Udinese-Fiorentina. A Doveri e Tagliavento sono state affidati i match salvezza Benevento-Verona e Chievo-Sassuolo. L'articolo Di Bello arbitrerà il derby Milan-Inter sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milan-Inter - le probabili formazioni del Derby della Madonnina 2018 : Allora probabilmente questo big match avrebbe avuto un significato ancora maggiore nell'economia del campionato, mentre adesso rappresenta l'ultima speranza rossonera per prendere il treno che porta ...

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici - Gattuso punta su Cutrone : Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella ...

Milan-Inter in tv - orario e programma del derby di Milano. Si recupera la 27^ giornata di Serie A : Cresce l’attesa per Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata di Serie A in programma mercoledì 4 aprile. La super sfida era originariamente programmata per il 4 marzo ma era poi stata rinviata per onorare la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Il derby della Madonnina si recupererà dunque in turno infrasettimanale e tra l’altro in orario pomeridiano visto che è in serata è in programma la Champions ...

News Milan - rossoneri subito in campo in vista del derby : News Milan – Dopo il ko maturato nel finale della sfida contro la Juventus, i ragazzi di Mister Gattuso sono tornati in campo per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì: il derby contro l’Inter. Palestra e lavoro defaticante per i giocatori impiegati nel match dello Stadium. Per tutti gli altri componenti della rosa il lavoro si è svolto sul campo esterno del centro sportivo. Dopo il riscaldamento, i rossoneri ...

Milan - Pasqua a Milanello : squadra al lavoro verso il derby : Archiviato il k.o. di Torino con la Juve, il Milan è tornato al lavoro per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì: il derby contro l'Inter. Palestra e lavoro defaticante per i ...

Milan - complimenti non bastano a Gattuso 'Sconfitta brucia e ora riscatto nel derby' : MilanO - Ormai non è più una questione tecnica, ma di atteggiamento e concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Gattuso ha sottolineato questa circostanza al termine della partita di Torino con la ...

Serie A - Milan-Inter : quando si recupera il derby? Data - programma - orario d’inizio e tv : si gioca di mercoledì pomeriggio! : mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. L’incontro, originariamente in programma per domenica 4 marzo, era stato rinviato in rispetto alla morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente portato allo slittamento integrale delle partite previste per quel giorno, tra cui anche l’attesissimo derby della Madonnina. Si giocherà in ...

Juventus-Milan - che 'derby' per Valentina Allegri! : Per la bellissima figlia di Massimiliano Allegri la super sfida di sabato sera all'Allianz Stadium sarà come un 'derby': negli anni in cui il papà allenava i rossoneri Valentina non poteva che essere ...

