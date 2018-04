Il lancio del modulo-laboratorio spaziale cinese Tiangong 1 nel 2011

Base jumper morto dopo lancio dal Becco dell'Aquila : 'Al mondo ci sono 3mila Base jumper, in Italia meno di 60. Eppure su YouTube e su Facebook il video di un volo raccoglie milioni di like. Pochi lo fanno, molti criticano, una massa incontenibile si ...

Esplode un'autoclave - morti due operai. I vigili del fuoco : il bilancio è ancora provvisorio : Continua anche nel giorno di Pasqua la strage sui posti di lavoro: dopo gli ultimi episodi di Livorno, Firenze e Bologna, oggi tocca a Treviglio, in provincia di Bergamo, piangere due morti durante l'...

God of War : PlayStation e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo il giorno prima del lancio : Per festeggiare con i fan l'uscita del nuovo God of War, PlayStation Italia organizzerà il 19 aprile (il giorno prima del lancio del titolo) un evento esclusivo a numero chiuso dedicato alla propria community.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalare a solo uno di voi questo invito esclusivo, ma assieme al vincitore potrà entrare all'evento anche un altro accompagnatore.L'evento si terrà nel pomeriggio del 19 aprile a Roma. Orario e luogo ...

Un grande buco nel bilancio dell'Ucraina - : Dall'inizio del 2018 mancano 12,084 miliardi di grivnie , 370 milioni di euro circa - ndr, rispetto al budget, ovvero il 6% di tutte le entrate previste. In questo mese lo Stato ucraino ha incassato ...

Spazio : lancio a settembre per il satellite franco-cinese dedicato all’osservazione dell’oceano : Sarà lanciato a settembre a bordo di un razzo Long March 2C,, secondo la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), un satellite per l’osservazione dell’oceano sviluppato da Cina e Francia. E’ il primo sviluppato congiuntamente da Cina e Francia. Monitorerà il vento e le onde di superficie oceanica e i dati di monitoraggio saranno condivisi dagli scienziati di entrambi i paesi. L'articolo Spazio: lancio a settembre per ...

L'Ombra della Guerra : il nuovo DLC "La Desolazione di Mordor" ha una data di lancio : L'Ombra della Guerra avrà un nuovo DLC, esso si intitola La Desolazione di Mordor e ora, oltre al nome, sappiamo anche la data di uscita.L'ultimo contenuto aggiuntivo previsto per il gioco sarà disponibile tra qualche settimana, per la precisione a partire dal prossimo 8 maggio. Il DLC, con protagonista il capitano Baranor, ci porterà a viaggiare nei suoi panni fino alla regione desertica di Lithlad, dove un'imponente cittadella dei Predoni ...

Estra - ok dell'Assemblea a bilancio e ricapitalizzazione : Teleborsa, - Via libera dell'Assemblea dei Soci di Estra S.p.A. ai risultati di bilancio 2017 e all'aumento di capitale con efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul ...

The Voice of Italy 2018 / Pagelle e video : il lancio della chitarra di Saverio (seconda puntata) : Le Pagelle della seconda puntata di The Voice of Italy 2018. I team prendono forma, J-Ax gongola e Francesco Renga incontra dopo tanti anni Antonello. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:01:00 GMT)

LORENZO FRAGOLA pronto al lancio del nuovo disco contenente duetti con GAZZELLE - MECNA e MACE : ... nei digital stores e sulle piattaforme streaming da domani. L'album Bengala arriverà nei negozi di musica, fisici e digitali, con Sony Music Italia il prossimo 27 aprile e sarà disponibile in ...

Slitta al 2020 il lancio del telescopio spaziale James Webb : ... lancio e dispiegamento operativo del telescopio spaziale James Webb, il telescopio spaziale più avanzato del mondo'. La Northrop Grumman ha detto che al telescopio lavorano più squadre 24 ore al ...

Rimandato il lancio dello smart speaker di Facebook? : ... in attesa di un momento più tranquillo, e solo dopo che sarà stata portata avanti una profonda riflessione da parte di Facebook sulla propria politica di raccolta dei dati. Amazon Echo è il ...

Astronomia : la NASA rinvia il lancio del James Webb Space Telescope a maggio 2020 : Il James Webb Space Telescope della NASA sta vivendo le fasi di integrazione e test finali che richiederanno più tempo per assicurare una missione di successo. Dopo una valutazione delle operazioni che restano da fare per il complesso osservatorio spaziale, la finestra di lancio del 2019 prevista per Webb è ora rinviata a maggio 2020 circa. Robert Lightfoot, amministratore della NASA, ha dichiarato: “Webb è il progetto di maggiore priorità per ...