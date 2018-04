Buffon tra passato - presente e futuro : il portiere della Juve svela tutto : La Juventus è concentrata sulla stagione in particolar modo tra campionato e Champions League, nel frattempo il portiere Buffon parla di passato, presente e futuro attraverso alcune dichiarazioni al profilo ‘Facebook’ ufficiale della Juventus: “Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione. Il momento ...

La prima volta della Symphony of the Sea - la cruiser del futuro : Venti i ristoranti e le cucine da provare, tanti gli spettacoli da vedere tra i quali HiRo, nuovissimo show acquatico a base di acrobazie e tuffi nella piscina più profonda mai costruita su una nave. ...

Arexpo - il Parco della Scienza si chiamerà 'MIND' per guardare al futuro : Milano 27 Marzo Si chiamerà MIND, Milano Innovation District, il Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione che sorge sugli spazi dell'ex Area Expo, all'interno del quale sorgeranno tra le altre cose lo Human Technopole, il nuovo Galeazzi e le nuove sedi dei ...

Esperto sul futuro della ISS : la cooperazione nello spazio potrebbe essere alla fine - : "L'ISS è un 'Mondo' internazionale" Kowalski indica i piani della Russia di costruire la propria stazione orbitale dopo la ISS. Pertanto, la dichiarazione degli Stati Uniti non ha particolarmente ...

Pattinaggio artistico - il futuro della nazionale italiana. Su chi puntare per rimanere al vertice delle classifiche? : Il Campionato del Mondo di Milano di Pattinaggio artistico appena trascorso ha di fatto chiuso il quadriennio Olimpico. Al contrario di quanto successo al seguito delle Olimpiadi di Sochi 2014, la nazionale italiana di Pechino 2022 cambierà assolutamente pelle, proponendo dei volti nuovi e confermandone altri già in gran spolvero. Nonostante non siano arrivate notizie ufficiali in merito, i ritiri di Anna Cappellini-Luca Lanotte, Valentina ...

Fezzi e il futuro della cooperazione : 'Non servono 'capi' ma senso di aggregazione. Ci siamo impantanati? Altri sono affogati' : Vedo in giro molti profeti impegnati ad immaginare il futuro della cooperazione, e a fornire ricette per tornare ad essere punto di riferimento dell'economia e della società trentina. Anche i ...

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo (in 5 punti) : In molti si interrogano ancora su quali siano le ragioni che portarono l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, a ritirarsi a vita privata senza ricandidarsi per il Pirellone. Uomo con una lunga esperienza di Governo, assai apprezzato anche al di fuori del centrodestra, Maroni sembrava una figura perfetta per dare impulso al rilancio del centrodestra in vista delle elezioni politiche. Sono state solo le divergenze con Salvini a ...

Il finale di X-Files 11 e la grande svolta sul futuro di Mulder e Scully : che ne sarà della serie senza Gillian Anderson? : ATTENZIONE: l'articolo contiene SPOILER sul finale di X-Files 11. "My Struggle IV" è il quarto e ultimo atto che chiude il cerchio sulla storia di William, il figlio di Dana Scully, e potrebbe fungere benissimo da capitolo conclusivo per il longevo show cult creato da Chris Carter. Tuttavia, l'episodio ha calato il sipario non senza lasciare un grosso cliffhanger sul futuro dei nostri eroici agenti dell'FBI. Anticipato da un lungo preludio ...

Ricerca : “è investire sul futuro” - consegnati Grant 2018 della Fondazione Veronesi : Per Laura Boldrini, che ha scelto come ultima uscita pubblica da presidente della Camera la cerimonia milanese di consegna dei Grant 2018 della Fondazione Umberto Veronesi, “investire in Ricerca è il modo di uscire dalla crisi“. E “la competizione internazionale non è su chi tiene più basso il costo del lavoro ma su chi investe di più e meglio nella Ricerca scientifica e nell’innovazione“. Per il presidente della ...

Il futuro governo della città e il vento forte dell'antipolitica : Le statistiche delle precedenti amministrative in Italia ampiamente dimostrano che i movimenti che sono espressione dell'anti politica, come fu cinque anni fa quello di Renato Accorinti e potrebbe ...

Il futuro della Latteria è già adesso : Ricambio generazionale tra i produttori, anagrafico sì, ma anche di idee e iniziativa. È questo l'auspicio della Latteria sociale Valtellina che martedì negli spazi dell'azienda agricola Gavarot di ...

L'Atletico Madrid corteggia Bentancur - ma è il futuro della Juventus : TORINO - Rodrigo Bentancur è con l'Uruguay impegnato nella China Cup. Venerdì è previsto il match contro la Repubblica Ceca. Intanto, sul centrocampista della Juventus ecco le mosse delL'Atletico ...

Auto Uber investe e uccide donna/ Usa - stop ai test guida autonoma : futuro della sperimentazione a rischio? : Uber, sospesa la guida Autonoma per un incidente mortale. donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:05:00 GMT)

Inter - Icardi si sbilancia sul futuro : “pochi 110 milioni della clausola? Ecco cosa penso” : “Io mi vedo qua. Spero di fare una lunga strada all’Inter, voglio vincere qualcosa con questa maglia, questa maglia non vince da troppi anni…”. Sono questa le dichiarazioni da parte dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, il calciatore si sbilancia sul futuro nel corso di un’Intervista alla rivista ‘Undici’. Per l’argentino nel contratto è prevista una clausola da 110 milioni di euro: ...