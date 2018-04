Il Comune deve 120mila euro a Enel | partita la diffida del fornitore

“Il paradiso delle signore” deve traslocare : i lavoratori di Torino respingono l’accordo sulle 9 ore al giorno. Rai e Comune : “Sconcertati” : La Rai e l’amministrazione comunale di Torino si dicono sconcertate in merito alla decisione dell’assemblea dei lavoratori torinesi che ha visto, tramite una sorta di referendum interno, vincere il “no” alla proposta di lavoro. L’accordo prevedeva 9 ore di lavoro al giorno, per cinque giorni con la possibilità di un sesto giorno, con 25 euro giornalieri in più oltre allo stipendio mensile regolarmente versato, più ...

Roma. Municipio I : Comune deve ripristinare parco giochi via Sabotino : Roma – Municipio I: ripristinare area ludica via Sabotino Roma -La Presidente del Municipio I Centro, Sabrina Alfonsi e l’Assessora all’Ambiente del Municipio I Centro,... L'articolo Roma. Municipio I: Comune deve ripristinare parco giochi via Sabotino su Roma Daily News.