Il Bitcoin dopo la tempesta

(Di lunedì 2 aprile 2018) Marta Montalvo lasciò la sua casa appena iniziò l’uragano. Era il tardo pomeriggio del 20 settembre 2017, il sole era tramontato e il vento soffiava sempre più forte. Fece pochi passi e andò a rifugiarsi nella piccola villetta dei suoi genitori, costruita in cemento e per questo più sicura. Si misero tutti quanti alla finestra sperando che Maria – questo il nome dell’uragano di categoria 5 che correva a 250 chilometri orari – passasse in fretta. «Vedevo i pezzi di legno della mia casa andarsene uno a uno: le pareti, i mobili, i quadri», ricorda Marta. Per oltre un mese il tempo sembrò fermarsi: le comunicazioni interrotte, i collegamenti dell’acqua e dell’energia elettrica saltati. Marta non poteva tornare a casa sua perché non esisteva più e non poteva nemmeno rientrare al lavoro perché la cooperativa sartoriale dove è impiegata da oltre 14 anni si era convertita temporaneamente in un ...