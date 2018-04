I segreti di Wind River | la locandina riletta da sette fumettisti italiani

wired

(Di lunedì 2 aprile 2018) Idi, il primo film da regista di Taylor Sheridan, è una pellicola che parte come un giallo per poi avanzare come un’indagine nelle pieghe della frontiera americana, tema già presente in altri lavori dello sceneggiatore di Sicario. I protagonisti del film, Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, sono rispettivamente un cacciatore solitario e un’agente dell’Fbi, che indagano su un delitto in Wyoming. Si confronteranno, partendo da punti di vista diversi, su un mondo, quello delle riserve indiane, dove non valgono le stesse regole del resto del paese e dove arcaismi e cambiamenti si sovrappongono con risultati drammatici. Il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2017. Un tema complesso, anche da rendere visivamente sullo schermo, conservando l’equilibrio tra thriller e indagine etnica e sociale.disegnatori ...