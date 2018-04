agi

: I primi turisti spaziali voleranno nel 2019, assicura Paolo #Nespoli #spazio - Agenzia_Italia : I primi turisti spaziali voleranno nel 2019, assicura Paolo #Nespoli #spazio - nonvelodiromai : RT @robgere: 12 gradi e già fioriscono i primi turisti stranieri in canottiera ed infradito. - twiSara : RT @robgere: 12 gradi e già fioriscono i primi turisti stranieri in canottiera ed infradito. -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Ha passato quasi un anno della sua vita a guardare la Terra dalla spazio. Ora, dopo tre voli fuori dall'atmosfera e due record raggiunti - è l'astronauta italiano con più esperienza extraterrestre e il primo al mondo a lanciarsi nello spazio a 60 anni - parla con l'AGI non solo dell'effetto che fa guardare il mondo da lassù ma soprattutto di futuro, certo che i giovani scienziati inventeranno cose straordinarie per rendere sempre più efficaci i viaggi in orbita "importanti per acquisire dati, sondare, fare verifiche e migliorare la vita sulla Terra". Alla domanda su come immagina il futuro in relazione alla spaziorisponde: "Per quanto riguarda il volo umano nello spazio, sono assolutamente sicuro che già dall'anno prossimo cominceranno a volare le prime navicelle ...