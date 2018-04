I cibi della longevità | ecco cosa mangiare per campare cent' anni

Christina Aguilera irriconoscibile sulla copertina della rivista Paper : Poco trucco, stile sobrio. Christina Aguilera ha debuttato con un nuovo look sulla copertina della rivista Paper: un cambiamento che coincide con la prossima uscita del nuovo disco, anticipato da una storia, postata sul suo profilo Instagram a gennaio.I fan che temono un abbandono degli eccessi provocatori possono tuttavia star tranquilli. "Sono sempre stata una persona che ama sperimentare, ama la teatralità, creare una trama e ...

Ricordate Mido? Ecco che fine ha fatto l'ex attaccante della Roma : è irriconoscibile : Poi una carriera in giro per il mondo, fino al ritiro a soli 30 anni. Oggi è tutta un'altra persona, vedere per credere

cibi frugali e dieta mediterranea : il segreto della longevità : Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana: sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in...

cibi frugali e dieta mediterranea. E' il segreto della longevità : Roma, 20 mar. , askanews, Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana. Sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? ...

Giornata Internazionale della Felicità : ecco i 10 cibi che fanno bene all'umore : In occasione del 20 marzo, Giornata Mondiale della Felicità , Uber Eats rivela in collaborazione con Jozef Youssef, chef e studioso di gastronomia sperimentale, i 10 cibi che, secondo la scienza, migliorano l'umore. Migliorare la vita delle persone consegnando piatti gustosi e facendo risparmiare tempo prezioso, è anche l'obiettivo di Uber Eats. Ma cosa spinge i clienti ad ordinano ...

Ximena era irriconoscibile. Identificata grazie a un tatuaggio. Il cadavere della transessuale era nel lago di Nemi : Un cadavere è stato trovato oggi nel lago di Nemi, vicino a Roma. A dare l'allarme un pescatore che ha notato il corpo in acqua, quasi a riva. Sul posto i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Velletri. Il corpo è quello Ximena Garcia, un'argentina scomparsa a fine gennaio, transessuale. Il volto è irriconoscibile per la lunga permanenza in acqua ma nei vestiti sarebbe stata trovato un cellulare con una ...

Donatella Versace irriconoscibile a Che Tempo Che fa : com'era prima della chirurgia : Donatella Versace , ospite a Che Tempo che Fa , ha parlato di moda e di bellezza ma in tanti hanno notato il suo volto. Non c'è alcun dubbio, infatti, che Donatella Versace abbia stravolto il suo ...

Di Benedetto rifatta - irriconoscibile prima della chirurgia (video e foto) Video : Come ben saprete, quest’anno l’Isola dei Famosi è cominciata con il botto. Il reality di Canale 5 infatti è gia' sulla bocca di tutti per diversi colpi di scena. Il più in vista è sicuramente quello che riguarda il litigio tra Eva Henger e #Francesco Monte. L’ex attrice a luci rosse ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne mentre erano in villa, prima della partenza per l’isola vera e propria, ha consumato marijuana mettendo a rischio ...