Hockey ghiaccio | Alps League 2018 | Asiago batte Renon 3-0 in gara 1 della finale

Hockey su ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano batte Vienna anche in gara 5 ed accede alla finale! : Il Bolzano completa il capolavoro, vincendo ancora sul ghiaccio del Vienna e conquista il pass per la finale dell’EBEL 2018: gli altoatesini vincono la serie per 4-1 e ribaltano un pronostico che li vedeva sfavoriti alla vigilia. Il punteggio della gara odierna è di 1-2, conquistato in rimonta. A passare in vantaggio infatti sono gli austriaci nel primo periodo, dopo 16’01” con Brandon Buck. La riscossa delle Foxes arriva nel ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano batte Vienna in gara-4 e vede la finale! : Serata da incorniciare per Bolzano al PalaOnda. L’HCB ha battuto Vienna per 5-2 in gara-4 della semifinale dell’EBEL, davanti a 7.200 spettatori. I Foxes hanno messo in scena una prestazione di altissimo livello, contro la miglior squadra della regular season: dopo aver perso il primo episodio della serie, Bolzano ha vinto le successive tre sfide ed ora avrà tre match point consecutivi (il secondo in casa) per chiudere i giochi e ...

Hockey ghiaccio - alle 20 - 30 grande evento a Torre : finale tra Valpeagle e Bressanone : Ricco il corollario dedicato alla galassia territoriale degli sport su ghiaccio ed il colpo d'occhio degli spalti pieni sarà arricchito da una coreografia spettacolare. Marco Pozzi ha chiesto ai ...

Asiago-Renon - Finale Alps League Hockey ghiaccio 2018 : tutte le date e il calendario della serie. Programma - orari e tv : Per il secondo anno consecutivo la Finale della Alps League di hockey su ghiaccio sarà tutta italiana. Per il secondo anno di fila a sfidarsi saranno Asiago e Renon. Sono state ancora loro ad uscire vincitrici dalla lotta dei playoff ed ora sono pronte a giocarsi il titolo, dopo aver battagliato per tutta la regular season. Nel 2017 trionfò Renon al termine di una serie emozionante, decisa in gara-5. Quest’anno, però, sarà Asiago ad avere ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano sbanca Vienna in gara-3 e si prende il fattore campo! : Che cuore per Bolzano! In gara-3 di semifinale dell’EBEL, i Foxes hanno sbancato Vienna all’overtime, al termine di una partita mozzafiato, con il pareggio biancorosso acciuffato solo a 26″ dalla fine. Il successo porta l’HCB avanti 2-1 nella serie, con il fattore campo ora a suo favore: prossimo episodio sabato al PalaOnda, dove Bolzano ha la possibilità di allungare verso la finale. La partita è stata caratterizzata ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Renon batte Jesenice all’overtime e chiude la serie. Remake della finale contro Asiago : Sarà una finale tutta italiana l’epilogo della Alps League 2018. Renon si è sbarazzata di Jesenice in gara-4 raggiungendo Asiago: saranno ancora loro a giocarsi il titolo, proprio come nella prima edizione, un anno fa, quando a vincere fu il Rittner Buam. Il quarto episodio tra Renon e Jesenice si è deciso all’overtime, 3-2. Un punteggio maturato in rimonta, perché nel secondo drittel gli sloveni hanno piazzato un uno-due che ha ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano travolge Vienna e riporta la serie di semifinale in parità : Grande reazione di Bolzano, che ha risposto al poker subito in gara-1 rifilando un autoritario 4-1 a Vienna nella gara-2 della serie di semifinale della EBEL. Una prova perfetta dei Foxes, che hanno così riportato in parità la serie, ora sull’1-1. Il terzo episodio andrà in scena giovedì sera, in Austria. Il piglio di Bolzano è stato quello giusto sin dall’avvio di gara. Lamoureux è parso anche oggi insuperabile, respingendo prima ...

Hockey ghiaccio - i pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Lungo raduno per gli azzurri : L’Italia è pronta per incominciare la lunga marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Hockey sul ghiaccio (Divisione I – Gruppo A) che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 22 al 28 aprile. La nostra Nazionale si ritroverà domenica 8 aprile sul ghiaccio di Egna dove inizierà un Lungo ritiro. Durante questa preparazione sfideremo l’Austria e il Kazakhstan, entrambe per due volte. L’Italia punterà a tornare ai ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : la semifinale inizia con un pesante k.o. per Bolzano. Vienna vince 4-0 : È iniziata nel peggiore dei modi la semifinale dell’EBEL per Bolzano. Alla Erste Bank Arena di Vienna, i Foxes sono caduti per 4-0 al cospetto della squadra austriaca, giunta fin qui con il miglior record dopo la stagione regolare e la fase vincitori. L’HCB, che si è arreso non senza lottare, avrà già l’occasione di rifarsi domani sera, nella gara-2 in programma al PalaOnda. La partita sembrava poter essere più equilibrata di ...

Hockey ghiaccio - Semifinali Alps League 2018 : Asiago vince gara-2 e vede la finale. Renon pareggia con Jesenice : Due vittorie in trasferta nelle gare-2 delle Semifinali della Alps League 2018. Asiago ha espugnato il ghiaccio di Val Pusteria facendo un ulteriore passo in avanti verso la seconda finale consecutiva. La squadra veneta ha vinto, ma soffrendo: dopo l’1-0 iniziale dei Lupi, gli ospiti si sono portati sul 3-1, senza riuscire a concretizzare. I padroni di casa hanno così rimontato fino al 3-3, portando la contesa all’overtime. Qui, ...

Hockey ghiaccio - Semifinali Alps League 2018 : Asiago la spunta su Val Pusteria in gara-1. Renon sorpreso da Jesenice : Equilibrio ed emozioni nelle gare-1 di semifinale della Alps League. Asiago ha rispettato il pronostico e vinto contro Val Pusteria, ma soffrendo più del dovuto nel finale. I padroni di casa, infatti, sembravano avviati verso una comoda vittoria, in vantaggio di 4 gol al 50′, ma negli ultimi 10′ gli altoatesini si sono scatenati, facendosi sotto fino ad una sola lunghezza sfruttando a pieno la presenza del sesto uomo di movimento. ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano batte Klagenfurt in gara-6 e va in semifinale! : Bolzano è in semifinale della EBEL 2018. I Foxes si sono aggiudicati gara-6 contro Klagenfurt per 2-0, davanti ai 6.000 spettatori del PalaOnda, vincendo la serie per 4-2 e guadagnandosi un posto tra le prime quattro del campionato. È stata una grande prova quella dei biancorossi, che hanno così vinto la terza partita consecutiva, ribaltando una serie che li aveva visti rincorrere per 1-2. Il prossimo avversario sarà Vienna, miglior squadra ...

Hockey ghiaccio femminile - le convocate dell’Italia per il raduno in vista dei Mondiali di Asiago. Sono 25 le azzurre chiamate - 11 le riserve : Diramate le convocazioni della squadra italiana femminile di Hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Asiago, che si svolgeranno dall’8 al 14 aprile nella cittadina italiana. Sono 25 le azzurre chiamate, dalle quali usciranno le 22 atlete (2 portieri + 20 giocatrici di movimento) che prenderanno parte alla rassegna iridata, oltre ad 11 riserve a casa. Giovedì 5 aprile, alle ore 18.20, le azzurre sosterranno anche un’amichevole con ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano passa ancora all’overtime! Klagenfurt battuto anche in gara-5 : L’overtime premia ancora Bolzano, che in gara-5 della serie di quarti contro Klagenfurt ha vinto per 3-2. Un successo prezioso, che porta i Foxes ad un passo dalle semifinali dei playoff. Nella cittadina austriaca è andata in scena un’altra battaglia tra due squadre che stanno dando vita ad una serie incredibilmente combattuta. L’eroe del quinto episodio si chiama Domenic Monardo, che ha deciso l’incontro al supplementare ...