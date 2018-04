“Ho lasciato la divisa da carabiniere e ora difendo gli asini autoctoni delle Baleari

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 aprile 2018) Se si apre la pagina internet della sua associazione, si viene accolti dall’audio di un ragliono. “Un raglio ci salverà”. È questo il motto di Giovanni Alberto Orlando, 58enne exche ha messo l’uniforme in un armadio per trasferirsi alledove gestisce Asno Balear Ibiza, che si occupa di reintrodurre una specie di asino autoctona. “Il mio lavoro non mi manca, ora non ho padroni e sono libero di dedicarmi alla mia passione”. L’asino, infatti, è sempre stato un animale che ha subito il fascino del 58enne di Varese, che sia per la duplice valenza di animale umile e devoto, “che sia a causa dell’aura sacra di quando venne cavalcato da Gesù, o perché è l’incarnazione di testardaggine, ribellione e spudorata sensualità”. Una passione che ha preso ancor più corpo quando Giovanni ha scoperto l’arcipelago spagnolo, quasi 40 ...