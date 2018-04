“Ha scelto!” UeD | Nilufar l’ha fatto per la prima volta Il percorso della Addati è

caffeinamagazine

: In qualità di vicepresidente del Senato, @PaolaTavernaM5S ha scelto di rinunciare all'indennità di funzione, pari a… - M5S_Senato : In qualità di vicepresidente del Senato, @PaolaTavernaM5S ha scelto di rinunciare all'indennità di funzione, pari a… - rtl1025 : E' eterno chi ha scelto di vivere a suo modo. La mia voglia, la pace, la guerra @FabrizioMoroOff #MoroLiveRTL1025 ?? - amnestyitalia : Per migliorare la sua immagine e attrarre nuovi investitori, l'Arabia Saudita aveva diverse opzioni. Indovinate qua… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Ancora troppa indecisione pere Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, perinvece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi sulla bella italo-persiana. Infatti la ragazza è stata vittima di molte critiche. Tutti ricordiamo il suo pianto riguardo ai commenti spietati degli haters che lei ha voluto leggere in trasmissione. Ma non è solo questo che hastorcere il naso. La 20enne ha subito degli attacchi anche riguardo al suo comportamento. Gli opinionisto del dating show infatti hanno detto che è molto fredda e che ai corteggiatori non lascia molti margini di ...