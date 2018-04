Guida autonoma a Torino | la sperimentazione Prima città italiana con i veicoli

Sperimentazione Guida autonoma : Torino la prima città scelta : La guida autonoma, cioè l'automobile che guida indipendentemente dal guidatore tramite sistemi informatici, fa il suo ingresso anche in Italia. La città che sarà protagonista della prova su strada di queste auto sarà Torino. In seguito le prove arriveranno anche in altre parte d'Italia. Le auto autonome ed in generale i veicoli che sono in grado di muoversi senza la manovra del conducente, stanno diventando una realtà sempre più concreta e ...

Nissan va oltre la Guida autonoma e lancia l'auto che ti legge nella mente - : Il procedimento è da vera e propria fantascienza, anche se i ricercatori statunitensi ci assicurano che è vera scienza. La cuffia raccoglie le onde cerebrali del guidatore e le analizza per capire ...

Nvidia pesa sul settore tech : interrompe test su veicoli a Guida autonoma : Teleborsa, - Brutte notizie per i titoli tecnologici, affossati non solo dallo scandalo datagate di Facebook, ma anche dalla decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sui veicoli a ...

Jaguar a Guida autonoma - prima auto al mondo di lusso senza pilota" : ... Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover - abbiamo realizzato un'auto di levatura mondiale, che ha saputo conquistare la fantasia dei clienti in tutto il mondo. La nostra passione per lo ...

L'incidente di Uber non ferma Blackberry - che ha perfezionato la sua auto a Guida autonoma : L’incidente di Tempe, Arizona, dove un’automobile a guida autonoma ha investito una passante, non ferma i test della canadese Blackberry, che sta perfezionando veicoli in grado di muoversi anche in caso di neve e ghiaccio. Per chi guida, le condizioni atmosferiche sono un elemento cruciale in tema di sicurezza. Le auto a guida autonoma non fanno eccezione, soprattutto quando si devono confrontare con le rigide temperature dei Paesi ...

Uber - L'Arizona blocca i test sulla Guida autonoma : L'Arizona ha deciso di bloccare le attività di sperimentazione dei veicoli a guida autonoma condotte dalla Uber nello stato americano. L'iniziativa, annunciata alla società dal governatore Doug Ducey in una lettera inviata all'amministratore delegato Dara Khosrowshahi, è legata al recente incidente avvenuto nella città di Tempe, alle porte di Phoenix, che ha causato il decesso di una donna di 49 anni.Incidente inquietante per Ducey. ...

L’Arizona ha vietato i test di Uber con le auto a Guida autonoma : Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, ha formalizzato la decisione di interrompere i test di guida autonoma sulle strade pubbliche del suo stato a seguito dell’incidente di domenica 18 marzo, in cui un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe. Ducey ha comunicato all’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, che la fatalità ha sollevato seri dubbi sulla capacità dell’azienda di ...

La stagione dell'auto a Guida autonoma in Arizona è già finita? : L’età d’oro delle auto a guida autonoma in Arizona potrebbe essere finita, dopo che le autorità hanno ordinato a Uber di sospendere i suoi test nello Stato americano. La società con sede a San Francisco, California, è considerata responsabile della morte di Elaine Herzberg, 47 anni, investita da uno di questi veicoli la settimana scorsa nella città di Tempe. Our hearts go out to the victim’s ...

Guida autonoma : i problemi sollevati dall'incidente Uber : E invece più che mai attuali, non solo per la cronaca recente, ma soprattutto per la velocità con cui evolvono le tecnologie. L'incidente Per iniziare, vediamo cosa si sa dell' incidente . La 49enne ...

Auto a Guida autonoma - i problemi etici sollevati dall’incidente di Uber : (foto: Dllu/Wikipedia) Ci siamo, un’Auto a guida Autonoma ha ucciso un essere umano. Nulla di imprevedibile, a dire il vero: come facevamo notare nessuna tecnologia è perfetta, e se le macchine senza pilota si diffonderanno realmente gli incidenti, anche mortali, saranno inevitabili. Ma come tutte le prime volte, questa morte farà parlare. Ed è destinata probabilmente a portare alla luce alcuni nodi mai sciolti nel campo dell’intelligenza ...

Guida autonoma - Anche la Toyota ferma i test : A seguito dell'incidente mortale del 19 marzo, dopo Uber Anche la Toyota ha deciso di sospendere i collaudi dei propri sistemi driverless. Il costruttore giapponese ha messo momentaneamente in pausa il programma di test a seguito del possibile coinvolgimento emotivo dei collaudatori attualmente impegnati nel progetto Chaffeur.test sospesi. "Riteniamo che l'incidente possa avere un effetto emotivo sui nostri conducenti" ha ...

Anche Toyota ferma i test delle automobili a Guida autonoma : (Foto: wikipedia.org) Toyota ha deciso di interrompere i test di guida autonoma sulle strade americane, in seguito all’incidente mortale del 19 marzo in cui Elaine Herzberg, donna 49enne, è stata uccisa da un veicolo autonomo di Uber. Il Toyota Research Institute, costola della casa automobilistica giapponese, è da tempo in trattativa proprio con Uber per acquistarne il software per le self driving car. Avere fermato i test assomiglia molto a un ...